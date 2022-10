KLM compenseert medewerkers met aandoeningen door blootstelling chroom-6

KLM heeft een compensatieregeling gelanceerd voor (oud-)medewerkers met een aandoening die mogelijk het gevolg is van blootstelling aan de kankerverwekkende metaalsoort chroom-6. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij woensdag. De regeling bestaat uit een vaste financiële tegemoetkoming en een per persoon verschillend „immaterieel deel”, afhankelijk van onder meer de aandoening en de mate en duur van blootstelling aan chroom-6. Dit betekent dat niet iedere getroffen (oud-)medewerker dezelfde compensatie krijgt.

De regeling is bedoeld voor (oud-)medewerkers bij KLM Engineering & Maintenance, Transavia, Regional Jet Center en haar voorloper Martinair die werken of hebben gewerkt met chroom-6. Ook nabestaanden en erfgenamen kunnen in aanmerking komen voor de compensatieregeling, aldus KLM. Volgens de luchtvaartmaatschappij lijkt de regeling op die van Defensie, getroffen toen bleek dat dat ministerie in de jaren zeventig en tachtig zijn personeel onvoldoende had beschermd tegen de schadelijke gevolgen van chroom-6.

Te veel contact met chroom-6 kan onder meer leiden tot long-, neus- of neusbijholtekanker of chronische longziekten. Chroom-6 zat onder meer in verf en grondverf die door vliegtuigfabrikanten werden voorgeschreven en komt vrij als de verf wordt opgeschuurd. In maart bleek uit onafhankelijk onderzoek dat een deel van de onderhoudsmedewerkers van KLM in het verleden mogelijk blootgesteld is geweest aan meer chroom-6 dan wettelijk was toegestaan.