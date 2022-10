Klap voor Rotterdam-Zuid en stadsbestuur: streep door Feyenoord City

Zeven jaar werd er aan gewerkt en vele miljoenen werden gestoken in de ontwikkeling van het plan voor een nieuw voetbalstadion en een grootschalige gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid. Maar door het plan Feyenoord City kan nu een streep, na de uitspraak van de Raad van State woensdag.

De hoogste bestuursrechter vernietigde het bestemmingsplan, dat de gemeenteraad in december 2020 vaststelde. Vijftien partijen, waaronder bedrijven, omwonenden en een stichting, hadden beroep aangetekend tegen het 2808 pagina’s tellende bestemmingsplan.

Het ambitieuze én omstreden plan Feyenoord City omvatte naast het nieuwe stadion (63.000 zitplaatsen) een gebiedsontwikkeling met 3.700 huur- en koopwoningen. Het stadion moest de verouderde Kuip vervangen, de inkomsten van de club doen stijgen en een ‘aanjager’ worden om Zuid vooruit helpen. De uitspraak betekent een zware tegenvaller voor de woningbouwambitie (14.000 tot 16.000 woningen in de komende vier jaar) én de plannen voor de ontwikkeling van Zuid van het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur, dat bestaat uit Leefbaar, VVD, D66 en Denk.

1 Hoe is de Raad van State tot dit oordeel gekomen?

Het bestemmingsplan om het nieuwe stadion aan de Nieuwe Maas te bouwen was niet uitvoerbaar, toen de gemeenteraad het eind 2020 vaststelde, stelt de rechter nu. Dat had de raad destijds moeten inzien. Er was op dat moment geen zekerheid of de voetbalclub Feyenoord het nieuwe stadion daadwerkelijk zou gaan gebruiken. Dat ‘commitment’ van Feyenoord als belangrijkste gebruiker was cruciaal, vindt de rechter: daar had geen enkele twijfel over moeten bestaan.

En: er bestond „serieuze onzekerheid en onduidelijkheid” over de vereiste financiële middelen om het stadion te bouwen. Er ontbrak nog minstens 50 miljoen euro aan externe financiering voor het stadion (totale kosten: 441 miljoen), op het moment dat het bestemmingsplan werd vastgesteld, stelt de Raad van State.

2 Wat betekent de uitspraak voor de gebiedsontwikkeling op Zuid?

Het zorgt voor „grote vertraging”, reageert een woordvoerder van het college. De gemeente had gehoopt dat het plan onherroepelijk zou worden. Dan kon begonnen worden met de bouw van woningen, winkels, horeca, een nieuw treinstation – en een zwevende winkelstraat en wandelpromenade aan de Maas.

Het stadsbestuur is nu met herfstreces en komt komende dinsdag weer samen, dan zal er over gesproken worden. Het vonnis wordt nu eerst „zorgvuldig” bestudeerd, zegt de woordvoerder. „Op basis hiervan wordt het vervolgtraject in beeld gebracht.”

Rotterdam-Zuid

Als het college de plannen voor de woningbouw in dit gebied door wil zetten, dat is aannemelijk gezien de bouwambities, zal het een nieuw bestemmingsplan moeten ontwikkelen. De verwachting is dat dit minimaal twee jaar vertraging oplevert.

Omdat het stadion een essentieel onderdeel is van het totale plan voor dit gebied op Zuid, is het bestemmingsplan helemaal vernietigd. Dat betekent dat ook kleinere delen uit het plan – die voor woningbouw – niet doorgaan, waar de gemeenteraad had gepleit die in stand te houden. Als reden geeft de rechter dat voor deze onderdelen niet is onderzocht wat de milieu-effecten zijn als het nieuwe stadion er niet komt en activiteiten in het gebied worden voortgezet. Ook verleende bouwvergunningen worden nu vernietigd.

3 Wat betekent dit voor de toekomst van het huidige stadion?

Feyenoord, de voetbalclub, liet in april al weten het nieuwe stadion niet meer te willen, mede vanwege de stijgende bouwprijzen. De Kuip blijft voor zeker de komende tien tot vijftien jaar de thuisbasis, zei algemeen directeur Dennis te Kloese.

„Grootscheeps verbouwen”, zei Te Kloese in april, „is niet mogelijk.” Eerdere plannen voor ingrijpende renovatie van de Kuip haalden het niet.

De Kuip uit 1937 is mede door gebrekkig onderhoud achterop geraakt, onder meer de wc’s laten te wensen over en er is kritiek op het gebrek aan horecapunten. Het stadion moet een flinke opknapbeurt krijgen, maar de vraag is hoe dit gefinancierd wordt: de stadion-bv (de club is slechts huurder) heeft een schuld van ruim 30 miljoen euro, blijkt uit de laatste jaarrekening (2021).

Een deel daarvan is 17,5 miljoen in de vorm van een overbruggingskrediet dat is verstrekt door financier Goldman Sachs, om de ontwikkelingskosten voor Feyenoord City te dekken. De vraag is hoe dit bedrag de komende jaren moet worden terugbetaald nu het project van tafel is geveegd.

„Door jarenlange verkeerde keuzes ontbreekt het Stadion Feijenoord nu aan geld om De Kuip in één keer ingrijpend te moderniseren”, zegt voorzitter Kees Lau van de Stichting Vrienden van De Kuip, een van de partijen die bezwaar maakte tegen het bestemmingsplan. „Wij pleiten voor een gefaseerde aanpak. Eerst moet achterstallig onderhoud worden gepleegd. Als dat is gedaan, kun je denken aan het aanbrengen van verbeteringen. Hierna is het tijd voor een ingrijpende modernisering om van De Kuip weer een state-of-the-art voetbaltempel te laten zijn voor de lange termijn.”

Het stadionbedrijf laat bij monde van scheidend directeur Jan van Merwijk weten „erg teleurgesteld” te zijn over het vonnis. „We gaan in overleg met andere betrokken partijen over wat ons nu te doen staat.”