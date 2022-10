In de World Series hebben de Astros en de Phillies elk hun eigen verhaal

De ontknoping van het Amerikaanse honkbalseizoen is daar. In de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) begint in Minute Maid Park in Houston de World Series tussen de thuisspelende Astros en de Philadelphia Phillies. In een best-of-seven zal worden uitgemaakt wie uiteindelijk de Commissioner’s Trophy van 2022 mag optillen. Vier verhaallijnen die het volgen waard zijn in deze finalereeks.

De gehate Astros

Hij had het idee dat de ontvangst van zijn spelers in Yankee Stadium milder was dan tijdens voorgaande keren, zei Astros-manager Dusty Baker nadat zijn ploeg zich zondag in New York had gekwalificeerd voor de World Series. Misschien, opperde hij, „hebben ze ons eindelijk de dingen uit het verleden vergeven”.

Aannemelijk is het niet. Houston Astros is nog altijd een van de meest gehate sportteams in de Verenigde Staten. In 2017 won de ploeg de World Series, waarna uitkwam dat de ploeg dat seizoen had valsgespeeld.

Spygate draaide om het met camera’s stelen van signalen van de tegenstander. De Astros gaven die aan elkaar door via het slaan op vuilnisbakken in de dug-out. Voor die praktijken kreeg de club een geldboete van 5 miljoen dollar en werden coach A.J. Hinch en algemeen directeur Jeff Luhnow een jaar geschorst. Maar de spelers werden ontzien en het team mocht de titel houden.

De Astros hebben sindsdien laten zien dat het ook zonder valsspelen de beste ploeg in de Major League (MLB) is. Het is de vierde keer in zes jaar dat de club in de World Series staat.

Dit jaar lijken de Astros nog dominanter dan voorheen. Ze wonnen in de reguliere competitie 106 van de 162 wedstrijden en hebben deze play-offs nog niet verloren. Onderweg lieten ze weinig heel van Seattle Mariners en de Yankees. Nu zijn ze gebrand op het winnen van een tweede, legitieme, titel. Het moet de bevestiging worden van wat nu al een honkbaldynastie genoemd kan worden.

Bryce Harper Foto Mike Ehrmann / Getty Images / AFP

Superster Bryce Harper

‘This is my fucking house!” Bryce Harper pompt zijn vuist in de lucht en slaat zichzelf op de borst. Om hem heen zijn de 43.000 toeschouwers in Citizens Bank Park in Philadelphia uitzinnig. In de halve finale, afgelopen weekend, heeft Harper zijn ploeg op voorsprong geslagen tegen San Diego Padres.

Een dag later doet hij er een schepje bovenop: in de achtste inning van de beslissende wedstrijd slaat hij, bij een stand van 2-3 en met een man op de honken, de bal het stadion uit. Pandemonium: de Phillies bereiken voor de achtste keer de World Series.

Dit is waarvoor Harper in 2019 naar Philadelphia kwam: spelen om de hoofdprijs. Hij maakte als negentienjarige, uitzonderlijk jong in het honkbal, zijn debuut in de MLB bij Washington Nationals. Als middelbare scholier was hij uitgeroepen tot beste amateurhonkballer van het land, een supertalent dat alles kon: (hard) slaan, rennen, gooien en verdedigen.

Ondanks het goede spel van Harper, die op 23-jarige leeftijd werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van het seizoen, wisten de Nationals nooit de World Series te bereiken. Toen zijn contract afliep, besloot Harper over te stappen naar de Phillies. Daar tekende hij een contract van dertien jaar voor een bedrag van 330 miljoen dollar (334 miljoen euro) – destijds een record.

Ook bij de Phillies werd Harper uitgeroepen tot MVP, in 2021, maar de play-offs haalde het team niet. Intussen wonnen de Nationals direct na Harpers vertrek verrassend de World Series.

Nu is het dan eindelijk de beurt aan Harper om zijn opwachting te maken in de finalereeks, al zag het daar dit seizoen lang niet naar uit. In juni brak hij zijn hand door een harde bal van een werper, en toen hij was hersteld van die blessure leek Harper geen snelle ballen meer te kunnen slaan. De vorm keerde echter op tijd terug, en nu is Harper in de play-offs de superster die de Phillies hun eerste titel sinds 2008 moet bezorgen.

Oudgedienden Dusty Baker en Justin Verlander

De een is 73 jaar oud, de ander 39. Manager Dusty Baker en startende werper Justin Verlander van Houston Astros zijn op leeftijd voor het beroep dat ze uitoefenen. Voor beiden bieden deze World Series een kans om hun toch al indrukwekkende carrières van extra glans te voorzien.

Met 2.093 zeges (in 3.883 wedstrijden) zijn er in de geschiedenis slechts acht managers die meer wedstrijden hebben gewonnen dan Baker. Maar hij is van dat selecte groepje de enige zonder World Series-titel. Hij verloor met San Francisco Giants in 2002, en vorig jaar met de Astros, de finale.

Na een carrière van meer dan 45 jaar – eerst als speler – is de zachtaardige Baker een geliefd figuur in het honkbal, ook al coacht hij de gehate Astros. Hij is de oudste manager die ooit de World Series haalde, en hij zal een van de weinigen zijn die het gegund wordt als Houston wint.

Voor Verlander zou een kampioenschap de bekroning zijn van een ongeëvenaarde comeback. De pitcher was het afgelopen decennium een van de meest dominante werpers. Hij won onder meer twee Cy Young Awards, de prijs voor beste pitcher van de competitie, en werd in 2011 uitgeroepen tot MVP – een prijs die zelden wordt toegekend aan een startende werper omdat ze lang niet elke wedstrijd in actie komen.

In de jaren na de bezoedelde titel van 2017 met de Astros, kreeg Verlander te maken met een elleboogblessures. Twee jaar geleden leek het erop alsof zijn carrière voorbij was. Verlander moest onder het mes en kwam anderhalf jaar niet aan spelen toe. Maar dit seizoen is Verlander beter dan ooit. Hij is de favoriet voor zijn derde Cy Young Award en als hij het seizoen weet af te sluiten met een titel, vestigt hij zijn naam als beste werper van zijn generatie.

Underdog uit Philadelphia

Tussen 2007 en 2011 waren de Phillies de maat der dingen in hun divisie. Vijf keer op rij eindigden ze als eerste, in 2008 werden ook de World Series gewonnen, het jaar erop waren de Yankees te sterk in de finale. Daarna kwam er de klad in. De Phillies haalden de play-offs niet meer, en werden overvleugeld door Washington Nationals (kampioen in 2019), Atlanta Braves (kampioen in 2021) en New York Mets.

Wie in juni had gezegd dat de Phillies in de World Series zouden staan, was voor gek verklaard. Coach Joe Girardi was net ontslagen na 29 nederlagen in de eerste 51 wedstrijden van het seizoen. De Phillies eindigden in hun divisie als derde achter de Braves en de Mets, maar dankzij het wild-cardsysteem mochten ze toch meedoen aan de play-offs – voor het eerst in elf jaar. Onder de nieuwe hoofdcoach Rob Thompson leek het al in de eerste wedstrijd mis te gaan: tegen St. Louis Cardinals sloegen de Phillies de eerste acht innings geen enkel punt binnen. Maar in de negende en laatste inning, werd de ban gebrokken. Philadelphia scoorde zes punten op rij, won de wedstrijd en verloor daarna nog maar twee van de tien play-offduels.

De Phillies staan in de World Series dankzij ‘ouderwets’ honkbal. Veel teams hebben de traditionele rolverdeling voor startende werpers, relievers en closers laten vallen en zetten hun werpers steeds korter in. In Phila-delphia rekenen ze echter op twee van hun startende pitchers: Zack Wheeler en Aaron Nola. Zij gooien elke wedstrijd die ze beginnen zes innings of meer en stellen tot nu toe niet teleur in de play-offs. Zolang Wheeler en Nola op de heuvel staan, is de gedachte van de Phillies, maken we een kans.

De Phillies laten dit jaar maar weer eens zien dat het in het honkbal niet gaat om de beste te zijn tijdens het reguliere seizoen, het gaat om de vorm tijdens de play-offs. De Nationals en Braves wonnen de afgelopen jaren op die manier tegen alle verwachtingen in een kampioenschap. Beide keren was Houston Astros in de World Series de tegenstander.