Hongaarse voetbalbond schorst trainer Moniz een maand wegens protest tegen racisme

De Hongaarse voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Ricardo Moniz van de club Zalaegerszegi TE een maand geschorst vanwege zijn protest tegen racisme tijdens een wedstrijd afgelopen zaterdag. De schorsing, waartoe de bond dinsdag besloot, geldt voor „alle aan voetbal gerelateerde professionele sportactiviteiten”. Zo mag Moniz niet bij de komende wedstrijden van zijn club aanwezig zijn.

Moniz protesteerde vorige week tegen oerwoudgeluiden gemaakt door supporters op de tribunes, gericht aan spelers van kleur, tijdens twee wedstrijden van zijn club: woensdag een bekerwedstrijd tegen Kazincbarcikai en zaterdag een duel tegen Honvéd. Woensdag stapte Moniz op de vierde official af, zei hij tegen NRC, die naar eigen zeggen „niets” kon horen - de trainer liet het erbij. Maar toen Moniz zaterdag weer dezelfde geluiden hoorde, „knapte” er iets in zijn hoofd. Hij stapte het veld op en ging naar de scheidsrechter toe, die Moniz daarvoor een rode kaart gaf.

„Ik was woedend. Het is altijd hetzelfde”, zei Moniz tegen NRC. „Iedereen hoort die oerwoudgeluiden, behalve de scheidsrechter en officials. ‘Het moet stoppen’, zei ik tegen de scheidsrechter, die verontwaardigd reageerde en met die rode kaart zwaaide.” Na de wedstrijd van woensdag had Moniz zijn club er naar eigen zeggen op voorbereid dat hij een volgende keer actie zou ondernemen. „Mijn spelers gingen direct om mij heen staan. Ze begrepen wat er gebeurde omdat ik hen had voorbereid.”

Op de overtreding staat volgens de officiële regels van de Hongaarse voetbalbond een schorsing van een maand tot twee jaar. Sportdirecteur van Zalaegerszegi TE Attila Dragóner zegt het besluit van de Hongaarse voetbalbond te „betreuren” en achter trainer Moniz te staan. „We zullen blijven vasthouden aan ons principe dat racisme geen plaats heeft op het voetbalveld.”

Voordat Moniz naar Zalaegerszegi TE ging, was hij trainer bij de Rotterdamse club Excelsior. Daar gebeurde in 2019 iets vergelijkbaars: tijdens een wedstrijd tegen FC Den Bosch maakten supporters oerwoudgeluiden, waarop Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira het veld af liep. Die ervaring, zegt Moniz, moet bij zijn handelen afgelopen zaterdag „onbewust” hebben meegespeeld. „Als je meerdere keren met racisme wordt geconfronteerd – als coach of als speler – bouwt zich de woede langzaam op en ga je sneller over tot actie.”

