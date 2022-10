Maandagochtend. Een volle sprinter komt langzaam tot stilstand bij het station Hoofddorp. „Tussen Hoofddorp en Leiden-Centraal rijden geen treinen meer door een defecte trein”, klinkt het. Blikken van teleurstelling en paniek. Een man roept: „En dan staan we ook nog eens vast op Hoofddorp, de aller-aller-treurigste plek van heel Nederland.” Een andere passagier reageert: „Meneer, ik ben hier geboren en getogen.” Het duurde nog een paar lange minuten voordat we de trein kunnen verlaten.

