Duitse regering keurt plannen legalisering cannabis goed

De Duitse regering heeft woensdag plannen goedgekeurd om de consumptie en verkoop van cannabis te legaliseren. Dat melden Duitse media. De legalisering van cannabis was een van de speerpunten van de door bondskanselier Olaf Scholz geleide coalitie.

In de plannen, die woensdag door de federale minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach werden gepresenteerd, staat onder meer dat gebruikers tot maximaal dertig gram „recreatieve wiet” mogen aanschaffen en bezitten. Thuisteelt door particulieren moet in beperkte mate toegestaan worden. De verkoop zal plaatsvinden aan meerderjarigen in „gespecialiseerde winkels met een vergunning” en mogelijk ook in apotheken.

Met de legalisering moet er ook een brede onderwijscampagne opgezet worden om kinderen meer over het gebruik van cannabis te leren. Gebruikers moeten bij de aankoop van cannabis rekening houden met een speciale verbruiksbelasting.

Belastinginkomsten en banen

De regering verwacht dat deze belasting en de decriminalisering van cannabis de staatskas jaarlijks 4,7 miljard euro zullen opleveren en voor ruim 25.000 nieuwe banen zorgen. Volgens minister Lauterbach gebruikten vorig jaar ongeveer vier miljoen mensen in Duitsland cannabis. Een kwart van hen was tussen de 18 en 24 jaar oud.

Wanneer de plannen ingevoerd worden is nog onduidelijk. Eerst moeten worden de plannen nog voorgelegd aan de Europese Commissie, die ze moet toetsen aan Europese wetgeving. Volgens Deutsche Welle hoopt de regering volgend jaar met een wetsvoorstel te komen en kan legalisering in 2024 een feit zijn.

Momenteel is Malta de enige EU-lidstaat waar cannabis volledig legaal is. In veel Europese landen is cannabisgebruik enkel legaal voor medicinale doeleinden. Veel landen gedogen het gebruik van cannabis of hebben het gedecriminaliseerd, wat niet betekent dat het volledig legaal is volgens de wet.