Ook tegen Liverpool was de magie verdwenen bij Ajax

Met captain Dusan Tadic (33) aan zijn favoriete linkerkant wist Ajax, opnieuw, niet de magie op te roepen die nodig was om Liverpool FC te verslaan en hoop te houden op een plaats bij de laatste zestien in de Champions League. Na een kansloze 3-0 nederlaag in de uitverkochte Johan Cruijff Arena is de kampioen van Nederland als nummer drie van Groep A veroordeeld tot de Europa League. Als Ajax tenminste het laatste uitduel bij Rangers FC met niet meer dan vier doelpunten verschil verliest. Ajax wist dit seizoen net zomin als FC Barcelona, Juventus en Atlético Madrid de verwachtingen in de groepsfase waar te maken. Ze moeten allemaal naar het ‘troosttoernooi’, de Europa League, dat zo toch nog mooie affiches kan opleveren.

Een enorm verschil

De gedachten bij Tadic en Ajax gaan nog wel eens terug naar 9 maart 2019. Naar die sensationele avond in Estadio Santiago Bernabéu waarop Real Madrid met 4-1 werd verslagen. Tadic speelde zijn beste wedstrijd ooit. The perfect game. Door de Franse sportkrant L’Équipe beloond met een tien. Het is nog maar 3,5 jaar geleden, maar het verschil tussen de Tadic van toen en nu is enorm. En het gat tussen het Ajax van toen en nu is nog veel groter. Naast Tadic is Daley Blind (32) de enige van het huidige Ajax die een aandeel had in de stunt van Madrid.

Tadic en Blind moesten als overgebleven routiniers op leeftijd toezien hoe Ajax de voorbije jaren vrijwel alle goede jonge talenten verkocht aan grotere Europese clubs. Met de afgelopen transferzomer als de grootste uitverkoop in de geschiedenis van de club. Ajax haalde een recordbedrag binnen van 216 miljoen euro, maar leverde zoveel kwaliteit in dat het simpelweg kansloos was in een groep met Napoli en Liverpool. Ajax zal het laatste groepsduel uit bij Rangers FC moeten gebruiken om nog iets van de verloren gegane Europese eer te redden.

Lees ook: het verslag van Napoli - Ajax, toen de Amsterdammers ook een flinke maat te klein waren

Bij het transferbeleid van Ajax kunnen achteraf wel wat vraagtekens worden gezet. Wat al te veel verkocht en voor 111 miljoen euro werden geen spelers gehaald die internationaal het verschil weten te maken. Zoals Tadic dat sinds zijn komst in 2018 in vier jaar tijd regelmatig wel kon. Maar ook Tadic is dit seizoen geen klasse apart meer. Na vier optredens in de Champions League – uit bij Napoli ontbrak hij door een schorsing – staat hij nog op nul doelpunten en nul assists. Maar wat zorgelijker is voor Ajax: Tadic heeft ook veel van zijn glans verloren.

Dit seizoen is Tadic hopeloos op zoek naar zijn oude vorm. Het hielp hem niet dat Ajax 31,25 miljoen euro uittrok om Steven Bergwijn voor de linkerkant te halen. Uitgerekend de positie waarop Tadic bij Ajax zo succesvol was. Hoofdtrainer Alfred Schreuder ruimde voor beide spelers een plek in zijn elftal in, maar Bergwijn kreeg de voorkeur op links. Tadic mocht het voorin overal en nergens uitzoeken. De Serviër liep met zijn ziel onder zijn arm, maar hield zich groot.

Manusje-van-alles

Tadic was vooral een aanspeelpunt dat tussen de linies ballen moest vasthouden, zodat ploeggenoten vrij konden komen. Minder doeltreffend, maar als manusje-van-alles nog wel bruikbaar. Vooral met acht assists in de Eredivisie. En soms zoals uit bij FC Volendam als wisselspeler fanatiek coachend langs de lijn. Als een machteloze kaptein aan de wal.

Lees ook: een profiel van Dusan Tadic, wiens mateloosheid wordt bewonderd en gehaat

De vraag dringt zich steeds meer op of Tadic nog wel de grote leider van het nieuw Ajax is. Geen vraag die Schreuder zich lijkt te stellen. Het lijkt erop dat Tadic binnen en buiten de lijnen een bijna oneindig krediet heeft bij de hoofdtrainer. Schreuder en Tadic werkten eerder samen bij FC Twente en zijn bij Ajax weer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook in zakelijk opzicht lijkt dat het geval. Schreuder en Tadic hebben dezelfde zaakwaarnemer: Milos Malenovic. Deze Servische spelersmakelaar was zelfs betrokken bij verschillende binnenkomende transfers. Zo reikt de invloed van Tadic mogelijk indirect tot de onderhandelingstafel van de club.

Tadic kreeg de afgelopen wedstrijden zijn plek aan de linkerkant terug. Bergwijn werd naar rechts verbannen. Zo ook thuis tegen Liverpool. Bij de warming-up stapte Tadic als eerste het veld op, ging voor in de rek- en strekoefeningen en bleef nog even staan toen zijn ploeggenoten weer de kleedkamer in gingen. „Tadic is on fire”, zong de aanhang in de Johan Cruijff Arena.

Bij Ajax was de hoop veel groter dan het geloof in eigen kunnen. Heel even, na drie minuten, veerde het publiek op toen de bal van Tadic via een prachtige combinatie met Davy Klaassen, Daley Blind en Brian Brobbey bij Steven Berghuis terechtkwam. Diens schuiver belandde op de paal. En in de 34ste minuut was het Tadic zelf die in het strafschopgebied kon uithalen, maar zijn schot werd geblokt door Trent Alexander-Arnold. Dichter kwam Ajax niet bij de openingstreffer.

Het laatste beetje vertrouwen

Het voelde voor Ajax als een mokerslag toen Mohamed Salah vlak voor rust de bal over Remko Pasveer kon tikken. Het laatste beetje vertrouwen op een magische avond was daarmee verdwenen. Het Liverpool van trainer Jürgen Klopp liep na rust via doelpunten van Darwin Núñez en Harvey Elliott uit naar 3-0. Zo ging Ajax na de 1-6 tegen SSC Napoli opnieuw thuis hard onderuit - in de groepsfase kreeg de ploeg al vijftien tegendoelpunten.

Tadic was de afgelopen jaren de eerste die bij tegenslag opstond en met het mes tussen zijn tanden ging spelen. Daarmee pepte hij zijn ploeggenoten op en dreef hij de tegenstander soms tot waanzin. Tadic gold als de personificatie van het ambitieuze Ajax. Tegen Liverpool was daar niets van over. Tadic stond na de nieuwe nederlaag met zijn handen in zijn zij voordat hij met gebogen hoofd de fans van Ajax bedankte.