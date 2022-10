10.000 rouwenden bij graf protestsymbool Mahsa Amini, confrontatie met politie

In Saqqez, de stad waar symbool van de Iraanse protesten Mahsa Amini begraven ligt, hebben woensdag confrontaties plaatsgevonden tussen politieagenten en een groep betogers. Dat melden onder meer persbureau Reuters en Al Jazeera. Zo’n tienduizend rouwenden trokken langs snelwegen naar Saqqez om daar te herdenken dat de 22-jarige Amini veertig dagen geleden in politiedetentie overleed.

Hoe ernstig de confrontatie in Saqqez is geweest, is vooralsnog onduidelijk. Volgens een ooggetuige van Reuters en een in Noorwegen gevestigde mensenrechtenorganisatie schoten veiligheidstroepen op mensen die zich hadden verzameld bij Amini’s graf. Ook zou de politie traangas hebben afgevuurd op de betogers. Iraanse staatsmedia, die wel erkennen dat er gevochten is, bevestigen deze berichten vooralsnog niet. Na de confrontaties legden de autoriteiten het internet in de omgeving plat, meldt het Iraanse persbureau ISNA, wat de berichtgeving over de politieaanval bemoeilijkt.

Een deel van de rouwenden in Saqqez riep woensdag leuzen, zoals het tijdens de Iraanse protesten veel gebruikte „vrouw, leven, vrijheid”. Activisten hadden opgeroepen tot betogingen in heel het land, om te markeren dat Amini veertig dagen geleden overleed, kort nadat de beruchte Iraanse zedenpolitie haar had gearresteerd. In de islam is het gebruikelijk om na veertig dagen een rouwceremonie te houden. Sinds Amini’s dood gaan betogers in heel Iran de straat op en doen vrouwen publiekelijk hun hijab af, een teken van protest tegen het sjiitische regime en de strenge zedenregels in het land.

