Zeker vijf Palestijnen gedood bij Israëlische aanval op Westelijke Jordaanoever

Zeker vijf Palestijnen zijn gedood bij een aanval van Israëlische strijdkrachten in de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever. Daarbij vielen volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid twintig gewonden, zo melden verschillende persbureaus dinsdag. Israël zou het gebied vanuit de lucht hebben bestookt en daarbij een explosievenopslag hebben geraakt, die daarna is geëxplodeerd. De Israëlische aanval is een van de dodelijkste van dit jaar op de Westelijke Jordaanoever.

Lees ook: Het wachten was op een nieuwe uitbarsting tussen Israël en de Palestijnen

Persbureau AP schrijft dat het doelwit van de aanval een groep gewapende Palestijnen was. De groep zou volgens Israël verantwoordelijk zijn geweest van de dood van een Israëlische militair en verschillende aanslagen in het land. Ook zou Israël het hebben gemunt op een aantal jongeren die met stenen gooiden en protesteerden tegen de inval. Het Palestijnse ministerie vermeldt dat de vijf doden rond de twintig en dertig jaar zijn en dat een van hen ongewapend was. Een aantal gewonden verkeert nog in ernstige en levensbedreigende toestand.

De afgelopen maanden zijn de spanningen tussen Israël en Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever opgelopen. Tot op heden zijn meer dan 125 Palestijnen omgekomen in Israëlisch-Palestijnse confrontaties. Israël is daarbij niet alleen in conflict met Hamas, maar ook met de kleinere groepering Islamitische Jihad, die is opgericht in de jaren tachtig. De groep werkt geregeld samen met Hamas in hun strijd tegen Israël.