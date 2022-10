WODC: beperkt effect bij terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Het Europees en Nederlands terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers heeft beperkt effect. Dat concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dinsdag op basis van eigen onderzoek. Het kennisinstituut van het ministerie voor Justitie en Veiligheid constateert dat ook afspraken onder Europese paraplu over het terugnemen van onderdanen die geen verblijfsvergunning krijgen niet effectiever zijn dan overeenkomsten tussen individuele landen.

De onderzoekers stellen dat EU-lidstaten „niet te veel mogen verwachten” van de effectiviteit van terugkeerafspraken. De WODC-bevindingen zijn een tegenvaller voor het kabinet, dat in het coalitieakkoord juist inzet op „afspraken met derde landen” over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Bovendien wil de coalitie binnen de Europese Unie werk maken van „migratiepartnerschappen” met landen om hun onderdanen te laten terugkeren.

Omdat de afspraken tussen Nederland en landen als Marokko over een terugkeerovereenkomsten beperkt effect hadden, hoopte het kabinet in Europees verband slagvaardiger te zijn, maar het WODC constateert dat EU-brede afspraken „niet aantoonbaar” tot een hogere terugkeer leiden. De onderzoekers stellen dat de effectiviteit van afspraken afhangt van „persoonlijke relaties” op het gebied van bijvoorbeeld handel en veligheid tussen individuele landen.

Uit eerder onderzoek van de Europese Rekenkamer blijkt dat de 27 EU-lidstaten samen met Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk jaarlijks zo’n 500.000 asielzoekers willen terugsturen naar hun land van afkomst. Voor Europa geldt dat slechts een op de drie uitgeprocedeerde asielzoekers daadwerkelijk vertrok. Volgens de onderzoekers ligt het terugkeerpercentage voor Nederland mogelijk iets hoger, maar nog altijd is sprake van „een omvangrijke groep” die niet terugkeert naar het herkomstland.

Marokko weigerde de afgelopen jaren steevast om uitgeprocedeerde migranten uit Nederland terug te nemen. Een klein deel van deze zogenoemde ‘veilige landers’ — migranten die niet uit oorlogsgebied zijn gevlucht — zorgt in een aantal steden geregeld voor overlast in de asielzoekerscentra. Het kabinet werkte de afgelopen maanden daarom aan de diplomatieke relatie met Marokko; dat land belooft weer onderdanen te laten terugkeren, in ruil daarvoor houdt Nederland zich meer op de vlakte over zaken als mensenrechten.