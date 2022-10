Wereldwijde storing bij berichtendienst WhatsApp

De populaire berichtendienst WhatsApp is dinsdagochtend offline voor gebruikers van over de hele wereld vanwege een storing. Internationale persbureaus melden dat onder meer gebruikers in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geen berichten kunnen verzenden en ontvangen. Ook inloggen is soms niet mogelijk. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Ook in landen in Azië en Afrika ervaren zeker tienduizenden gebruikers problemen met de app. Het probleem begon volgens de website Downdetector, die storingen bijhoudt, rond 09.00 uur en is nog niet opgelost. Velen hebben op sociale media geklaagd. Zo zegt de app bij sommige gebruikers geen verbinding te kunnen maken.

Een woordvoerder van Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, laat aan persbureau Reuters weten dat het bedrijf „ervan bewust is dat sommige mensen momenteel problemen hebben met het verzenden van berichten”. „We werken eraan om WhatsApp zo snel mogelijk voor iedereen te herstellen.” Meta, dat vorig jaar ook last had van een grote technische storing, zei niets over de aard van het probleem of wanneer het is opgelost.

Volgens Downdetector lijken er geen soortgelijke problemen te zijn met de sociale media Facebook en Instagram, ook platforms die onder Meta vallen. WhatsApp wordt wereldwijd door meer dan twee miljard mensen in meer dan 180 landen gebruikt, zegt de berichtendienst zelf. In Nederland gebruiken zo’n 12,5 miljoen mensen WhatsApp.

