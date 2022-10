Viruswaarheid bankloos na volgens rechter ‘terechte’ relatiebreuk met ING

ING heeft terecht de bankrelatie met Viruswaarheid verbroken. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vorige week besloten, blijkt uit een maandag gepubliceerd vonnis. Hoewel banken niet zomaar bestaande rekeningen mogen opzeggen, is de rechtbank van mening dat ING voldoende reden heeft om het vertrouwen in Viruswaarheid definitief te zijn kwijtgeraakt. Door het vonnis is Viruswaarheid nu bankloos, terwijl andere banken ook niet op een relatie met de actiegroep zitten te wachten.

Tussen Viruswaarheid en ING is het al jarenlang bonje. Allereerst omdat Engel in 2020 zonder toestemming de rekening van zijn dansvakantie-initiatief DancaMundo begon te gebruiken voor donaties aan Viruswaarheid. Daarna omdat Engel 50.000 euro aan donaties aan zichzelf overmaakte om aan een persoonlijke betalingsverplichting te voldoen, een bedrag dat hij later terugboekte. De voormalig dansleraar werkte vervolgens niet mee met het onderzoek dat ING naar hem en zijn bankzaken instelde.

Vorig jaar besloot ING daarom de bankrekening van Viruswaarheid te blokkeren. Die beslissing moest na een kort geding worden teruggedraaid: de rechtbank vond de sanctie te zwaar, ING moest Viruswaarheid voor minstens vier maanden onderdak bieden. Toen die voorbij waren, besloot de bank alsnog tot een permanente relatiebreuk. Nu vindt de rechtbank dat wel „redelijk en billijk”. Uitspraken die Engel deed in de media hebben daar ook aan bijgedragen, net als zijn oproep tot acties bij ING-kantoren.

Volgens Engel is de goedgekeurde relatiebreuk eigenlijk een „indirect verbod” op Viruswaarheid, vertelt hij NRC. „We hebben nog tien juridische procedures lopen, hoe gaan we die nu betalen?” Een groot probleem voor Viruswaarheid is dat ook andere banken liever niet met de „controversieel gedachtengoed” aanhangende actiegroep in zee gaan. Zonder bankrekening kan de beweging — die van donaties afhankelijk is — geen kant op. Viruswaarheid gaat daarom tegen het vonnis in hoger beroep.

