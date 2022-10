Sunak beëdigd als Britse premier: ‘Wil het land verenigen, niet met woorden maar met actie’

Rishi Sunak is dinsdag beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. In het daaropvolgende premierstoespraak stelde Sunak het land te willen verenigen en de economie te willen stutten. „Ik wil ons land verenigen, niet met woorden maar met actie. Ik zal dag in dag uit werken om te leveren voor u”, zei Sunak onder meer. „Onze regering staat voor integriteit.”

Sunak vervolgde zijn toespraak met de uitdagingen waar de Britten voor staan. „Ons land staat voor een diepe economische crisis.” Ook noemde hij de Russische invasie in Oekraïne en de „gedestabiliseerde energiemarkt”. „Ik ben verkozen als partijleider en premier om deze uitdagingen aan te gaan. Het werk begint vandaag”, zei Sunak, die onder meer „economische stabiliteit” beloofde.

Ook stelde de Conservatieve leider „betere scholen, veiligere straten en gecontroleerde grenzen” in het vooruitzicht. „Ik weet dat we in een moeilijke situatie zitten en veel werk moeten verzetten om het vertrouwen te herstellen. Maar ik ben klaar om ons land te leiden.”

Hij werd eerder op de dag beëdigd door koning Charles. Met Sunak heeft het Verenigd Koninkrijk voor het eerst een premier met een Indiase achtergrond aan het roer. Hij is dinsdag officieel benoemd tot nieuwe leider en opvolger van partijgenoot Liz Truss. Zij hield het slechts 44 dagen vol, onder meer vanwege fel bekritiseerde financiële voorstellen.

De 42-jarige Sunak, eerder minister van Financiën onder Boris Johnson, liet eerder al weten dat het land in een diepe economische crisis verkeert en dat „stabiliteit en eenheid” de belangrijkste prioriteiten zijn. Het Britse kabinet kampt met een begrotingstekort van 40 miljard pond en het land heeft te maken met hoge inflatie.

Maandag bleek dat hij de nieuwe leider van de Conservatieven is — en daarmee automatisch nieuwe Britse premier. Meer dan 200 van de 357 Lagerhuisleden stemden voor Sunak als partijleider, ten koste van concurrent Penny Mordaunt. Even leek het erop dat Johnson zich ook zou mengen om de opvolging van Truss, maar hij maakte zondag bekend zich toch niet te kandideren.