Russische rechtbank handhaaft celstraf voor Amerikaanse topbasketballer wegens bezit cannabisolie

De Amerikaanse topbasketballer Brittney Griner (32) moet definitief negen jaar de Russische gevangenis in wegens bezit en smokkel van cannabisolie. Dat heeft een rechtbank bij de Russische hoofdstad Moskou dinsdag volgens internationale persbureaus bepaald, nadat Griner in hoger beroep was gegaan tegen het oordeel. Griner en haar advocaat vinden de straf niet in verhouding staan tot het delict — zelfs naar Russische maatstaven. De rechtbank was onverbiddelijk, en noemde het vonnis „eerlijk”.

Eén van Griners advocaten, Aleksandr Bojkov, zei in de rechtbank: „Geen enkele rechter zal eerlijk zeggen dat deze straf in lijn is met de Russische wet. Deze hardheid shockeert mensen in de hele wereld.” In haar eindverklaring vertelde Griner zelf hoe stressvol de afgelopen tijd voor haar is geweest. „Er zijn mensen korter vastgezet voor meer.”

Een week voordat Rusland Oekraïne binnenviel, werd Griner op de luchthaven van Moskou gearresteerd nadat de douane 0,7 gram cannabisolie in haar bagage had gevonden. Sindsdien zit ze vast. De tweevoudig winnaar van olympisch goud claimt dat de olie per ongeluk in haar bagage was terechtgekomen. Wel bekende ze schuld voor het bezit van cannabis, volgens de topsporter een „oprechte fout”. Cannabis is illegaal in Rusland en het bezit ervan wordt zwaar bestraft. Griner gebruikte het naar eigen zeggen tegen pijnklachten.

De detentie van Griner is uitgemond in een diplomatieke rel tussen de Verenigde Staten en Rusland. De VS beweren dat Griner ten onrechte wordt vastgehouden en spreken van ‘gijzeldiplomatie’. Dat slaat op het vastzetten van buitenlanders om een andere regering onder druk te zetten. Veiligheidsadviseur van het Witte Huis Jake Sullivan heeft gezegd pogingen te ondernemen om Griner naar huis te halen. Mogelijk is daar een gevangenenruil voor nodig, ook met andere in Rusland vastgezette Amerikaanse staatsburgers.