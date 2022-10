Rond het middaguur bedekt de maan bijna een kwart van de zon

De maan schuift tussen 11.08 uur en 13.03 uur gedeeltelijk tussen zon en aarde. In die twee uur is de zon — uitsluitend voor het oplettende oog; het is niet makkelijk waarneembaar — als een beschuitje met inkeping. De verduistering is het best zichtbaar om 12.05 uur, wanneer de maan bijna een kwart van de zon bedekt. Gedeeltelijke zonsverduisteringen vinden gemiddeld in Nederland ieder jaar plaats, een volledige zonsverduistering hooguit eens per eeuw.

Wie de zonsverduistering wil aanschouwen, heeft een eclipsbril nodig. Onbeschermd naar de zon kijken kan tot permanente oogbeschadiging leiden. Een eclipsbril houdt ruim 99 van het felle zonlicht tegen. Een klein gaatje in een stuk karton kan als alternatief fungeren. Wie het karton tijdens de verduistering in de zon houdt, en het zonbeeld op een vel wit papier projecteert, kan het kosmisch spektakel ook waarnemen.

Of de eclips ook daadwerkelijk te zien zal zijn, ligt ook aan het weer. Het kan zo zijn dat wolken in de weg gaan liggen. Volgens Weeronline is de kans „behoorlijk groot” dat de weersomstandigheden in het land rond het middaguur gunstig zijn. Er is sprake van lage wolkenvelden en hogere wolkensluiers, maar het klaart ook regelmatig op. Bij gebrek aan een eclipsbril, een stuk karton en opklaringen, is de verduistering ook te volgen via een livestream.