Roma in Europa blijven achtergesteld, 80 procent leeft in armoede

Roma in Europa hebben te maken met wijdverbreide achterstelling in alle belangrijke geledingen van de samenleving. De nomadische gemeenschappen leven in „schokkende” omstandigheden en hebben slechte onderwijs- en arbeidsperspectieven. Dat concludeert het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

De leefomstandigheden van Roma in Europa verbeterden het afgelopen jaar licht ten opzichte van 2016, toen FRA zijn laatste rapport publiceerde, maar voldoen nog altijd niet aan een aantal basale standaarden. 80 procent van de ondervraagde Roma leeft op of onder de armoedegrens. In 2021 woonde 52 procent van de ondervraagden in vochtige woningen, zonder adequate sanitaire voorziening. Dat was 10 procent minder dan in 2016, maar nog altijd meer dan drie keer zoveel als het EU-gemiddelde van 17 procent.

Van de Roma-kinderen volgt 44 procent voorschools en primair onderwijs. Hierin is nauwelijks verbetering waarneembaar ten opzichte van het vorige peilmoment. Gemiddeld volgen meer dan twee keer zoveel kinderen in de onderzochte landen dit onderwijs.

Lees ook deze reportage over Roma in Tsjechië: Waarom niemand de straat op gaat voor de ‘Tsjechische George Floyd’

‘Wetten voldoen niet’

De door FRA onderzochte landen zijn EU-lidstaten Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Italië, Portugal, Romanië, Spanje; en Noord-Macedonië en Servië. In totaal werden meer dan vierentachtigduizend Roma ondervraagd, waarmee informatie over de leefomstandigheden van ruim twintigduizend mensen werd opgehaald. In de onderzochte landen wonen relatief grote Roma-gemeenschappen. Het totaal aantal Roma binnen de EU wordt geschat op tien tot twaalf miljoen.

De bevindingen onderstrepen volgens FRA-directeur Michael O’Flaherty dat „EU- en nationale wetten en beleid nog altijd niet voldoen” om de grondrechten van Roma in Europa te waarborgen. De conclusies „zouden nationale beleidsmakers moeten motiveren om (…) zich in te spannen om de ondraaglijke situatie aan te pakken waarmee veel Roma nog steeds worden geconfronteerd”.

Ook de doelen van het door de Europese Commissie in het leven geroepen tienjarenplan om de leefomstandigheden van Roma te verbeteren worden volgens FRA niet gehaald. FRA, dat onafhankelijk, wetenschappelijk advies geeft aan Europese en nationale beleidsmakers, roept regeringen op de ondersteuning en integratie van jonge Roma in het onderwijssyteem te verbeteren om hun kansen op werk te vergroten. Ook zouden landen beleid moeten ontwikkelen om sociale inclusie van Roma te verbeteren en armoede terug te dringen.