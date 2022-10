Nee, verbaasd was Paul Luijten niet toen de Kamerleden Ockje Tellegen (VVD) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) onlangs uitvielen door een burn-out. „Het is een maatschappelijk probleem”, zegt de oud VVD-senator bij een broodje ossenworst op een terras. „Zeventien procent van werkend Nederland ervaart soortgelijke klachten.” Dat zijn omgerekend vijfentwintig Kamerleden, wil hij maar zeggen. Dus het handjevol parlementariërs waar het nu om gaat, valt hem nog mee.

De door Kamerleden ervaren werkdruk was een van de redenen waarom de VVD-kandidaatstellingscommissie, waarvan Luijten voorzitter was, bij de laatste verkiezingen een psycholoog liet meekijken. „Alle kandidaten moesten een uitgebreide vragenlijst invullen”, vertelt hij. „Deze psycholoog bestudeerde de antwoorden en gaf ons advies. Dat completeerde ons beeld.” Zo belandde de ene VVD’er uiteindelijk wel op de lijst en een ander juist niet.

Over wat volgens hem hét grote verschil is voor Kamerleden met tien jaar geleden hoeft Luijten geen tel na te denken: „Sociale media.” Na een slok melk: „Ze maken elkáár helemaal gek in Den Haag. Aandacht is zuurstof, denken ze.” Hij heeft er vaak voor gewaarschuwd binnen zijn eigen partij, zegt hij. „De absurde paniek dat je de boot mist als Kamerlid als je niet de hele dag online bent.”

Niet dat hij de communicatieve mogelijkheden van de socials niet ziet. Hij pakt zijn telefoon en toont zijn apps. Twitter, Facebook, Instagram en zelfs Tiktok – „Ja, ja!”, Luijten (68) gebruikt ze ook allemaal. „Maar niet om ieder juichbericht van de VVD te retweeten.” Lachend slaat hij met zijn hand op tafel. Prompt licht zijn Apple watch op. „U bent flink gevallen!,” luidt de waarschuwing op zijn horloge. Luijten, vol zelfspot: „Handig hoor, voor als je iets ouder bent, zoals ik.”

De oplossing van de Haagse gekte ligt primair bij Kamerleden zelf, vindt hij. Met instemming las hij een ingezonden brief in NRC van zijn partijgenoot Ton Elias. Die stelde dat Kamerleden óók moeten worden beoordeeld op hun vermogen om grenzen te kunnen stellen. „Voor zichzelf en voor hun omgeving”, schreef Elias. Luijten: „De communist Leen Segers vergaderde ’s avonds in de Amsterdamse gemeenteraad tot uiterlijk elf uur. Dan stak hij een sigaar op. Van die houding kunnen veel politici van nu iets leren.”

De VVD, goed voor 34 zetels, is na het wegvallen van verschillende Kamerleden inmiddels aangekomen bij nummer 48 op de lijst: Yvonne Bijenhof. De Haagse burn-outs schrikken haar niet af, vertelt ze aan de telefoon. Als manager in het onderwijs, toezichthouder bij organisaties en raadslid in Almelo is ze naar eigen zeggen gewend om te presteren onder druk. „Ik weet wat me te wachten staat”, zegt ze. „Als je Kamerlid bent, speel je Champions League.”

Hugo Logtenberg is redacteur van NRC.