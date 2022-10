NPO wil omroep Ongehoord Nederland opnieuw sanctie opleggen

De NPO is van plan de omroep Ongehoord Nederland (ON) opnieuw een sanctie op te leggen. Volgens de NPO werkt ON niet goed samen en is „de integriteit en betrouwbaarheid van het bestel zwaar onder druk komen te staan”. Dit onder meer na een omstreden uitzending op 15 september van het programma Ongehoord Nieuws vol racistische en discriminerende uitlatingen. Begin juli legde de NPO de omroep al een sanctie op vanwege schending van de journalistieke code van de NPO.

Ongehoord Nederland krijgt veertien dagen om te reageren op de voorgenomen sanctie. Die kan bestaan uit een boete ter hoogte van maximaal 15 procent van het budget van de omroep. Volgens de NPO is er sprake van „verstoorde samenwerkingsverhoudingen”, valt ON publiekelijk de NPO af en is de omroep verantwoordelijk voor het ontstaan van „ongewenste en grimmige verhoudingen” binnen het publieke bestel.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66) laat in een reactie aan NRC weten dat de NPO het kabinet op basis van de Mediawet kan verzoeken de vergunning van ON in te trekken als de tweede sanctie definitief is.

Verbijstering

Het bestuur van Ongehoord Nederland reageert in een schriftelijke verklaring met „verbijstering en onbegrip” op de nieuwe sanctie die de NPO wil opleggen.

Voorzitter Arnold Karskens ziet de strafmaatregel als „een directe aanval op de persvrijheid in Nederland en de mogelijke doodsteek voor onze omroep”. Hij stelt dat Ongehoord Nederland werd toegelaten tot het publieke bestel, omdat het belangrijke maatschappelijke problemen „van een andere nieuwszijde belicht” en nu door de NPO gestraft dreigt te worden „voor het uitvoeren van deze wettelijk goedgekeurde taak.”

Eerste sanctie

Begin juli legde de NPO Ongehoord Nederland al een financiële sanctie op van 2,5 procent van het jaarbudget voor 2023. Het bestuur sprak daarbij van een „stelselmatige schending” van de journalistieke code van de publieke omroep. Ombudsman Margot Smit had toen uit onderzoek geconcludeerd dat ON de code schendt „door interviews uit te zenden die onvoldoende kritisch zijn, waardoor onjuiste informatie onweersproken het publieke domein kan bereiken.”

Maar die eerste sanctie heeft ON volgens de NPO niet doen inbinden. In de omstreden uitzending van het opinieprogramma Ongehoord Nieuws op 15 september werd een item getoond van vermeende ‘racistische’ agressie van zwarte mensen tegen witte mensen, waarbij presentator Raisa Blommestijn meerdere malen het n-woord gebruikte. „Je ziet dat blanken in elkaar worden geslagen door n*gers – zien we overigens op grote schaal”, zei ze onder meer.