Nederland in top vijf grootste voedselverspillers EU

Nederland is een van de Europese landen waar per inwoner het meeste voedsel verspild wordt. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van statistiekbureau Eurostat over het jaar 2020. Met name de Nederlandse voedingsindustrie doet het relatief slecht, terwijl Nederlandse huishoudens juist gemiddeld minder eten en drinken weggooien dan in andere landen.

Gemiddeld verdwijnt in de EU jaarlijks 127 kilo voedsel per inwoner bij het afval. Dat komt neer op een totaal van 57 miljoen ton met een geschatte waarde van 130 miljard euro. Van het verspilde eten en drinken is 55 procent afkomstig van consumenten, de rest gaat elders in de productie- en bevoorradingsketen verloren.

In Nederland wordt per inwoner 161 kilo aan voeding weggegooid - 34 kilo meer dan het EU-gemiddelde. Vooral de voedingsindustrie is een grote bron van verspilling. In de productie bij bijvoorbeeld fruit- en groenteteelt en visserij gaat jaarlijks zo’n 27 kilo per inwoner aan voeding verloren, terwijl dit in de hele EU gemiddeld 14 kilo is. In de voedselbewerking gaat het om 59 kilo, waar het Europese gemiddelde 23 kilo bedraagt.

Huishoudens

Nederlandse huishoudens verspillen juist over het algemeen minder voedsel dan elders in Europa. De Nederlandse consument zet jaarlijks zo’n 59 kilo eten en drinken bij het afval, terwijl het EU-gemiddelde op 70 kilo ligt. Portugese en Italiaanse huishoudens zijn de grootste verspillers. In Portugal verdwijnt naar schatting zo’n 127 kilo per persoon in de afvalbak, in Italië 107 kilo.

Vanwege de stijgende inflatie en groeiende zorgen over de ecologische voetafdruk komt er de laatste jaren meer aandacht voor voedselverspilling. Zo ondernemen onder andere supermarkten actie, door producten die bijna over de houdbaarheidsdatum zijn met korting of in een speciale restjesbox aan te bieden. Ook zijn er apps op de markt waarin consumenten overgebleven voedsel goedkoop kunnen ophalen bij een restaurant of winkel. De strijd tegen voedselverspilling heeft ook een nadelig gevolg: voedselbanken stellen hierdoor minder voedsel binnen te krijgen om uit te kunnen delen.

Alle landen leveren hun eigen gegevens van voedselverspilling aan bij Eurostat. Deze worden binnen de EU zoveel mogelijk op gelijke wijze verzameld. Onderzoekers controleren onder meer steekproefsgewijs (huis)afval en doen peilingen bij voedselproducenten en consumenten. Voedsel dat niet geoogst is of vanwege veiligheidsredenen niet verkocht mocht worden, is niet in de cijfers meegenomen.

*gegevens op basis van een schatting, **hanteert andere definitie voor voedselverspilling