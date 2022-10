Leidse hoogleraar ging ‘meerdere jaren’ in de fout

De vorige week in opspraak geraakte Leidse hoogleraar heeft zich gedurende „meerdere jaren” schuldig gemaakt aan intimiderend en ongewenst gedrag tegen vrouwelijke collega’s, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook waren er al eerder signalen dat het mis was, waar onvoldoende mee is gedaan. Dat zegt de Leidse collegevoorzitter Annetje Ottow in een interview met NRC.

Het gaat om hoogleraar theoretische sterrenkunde Tim de Zeeuw, bevestigen verschillende bronnen. Over het besluit van het universiteitsbestuur om de naam van de hoogleraar ondanks zijn wangedrag niet bekend te maken én hem niet te ontslaan, bestaat onvrede binnen Sterrewacht Leiden, het instituut waarvan De Zeeuw oud-directeur is.

De hoogleraar kleineerde en schoffeerde de vrouwen in het openbaar. Ook maakte hij misbruik van zijn machtspositie als hoogleraar door te dreigen hun wetenschappelijke carrière te schaden. Collegevoorzitter Ottow erkent dat er naast intimidatie en ongepast gedrag sprake was van „een component van seksuele intimidatie” door de hoogleraar. Minimaal één vrouw is door hem „ongewenst lichamelijk benaderd”, aldus Ottow, die naar eigen zeggen met de kwestie in haar maag zit. „Er was sprake van een patroon.” Terugkijkend, zegt ze, is er onvoldoende aandacht geweest voor de positie van slachtoffers en is „te lang gewacht met ingrijpen”. Dit ondanks dat er al langer signalen waren, zegt Ottow. „Die zijn niet serieus genoeg genomen en niet serieus genoeg opgepakt. Dat raakt me.”

Verantwoording NRC stelde de Universiteit Leiden elf schriftelijke vragen voorafgaand aan het interview met collegevoorzitter Annetje Ottow en had contact met ruim tien directe (oud-)collega’s van De Zeeuw. Zij bevestigen los van elkaar de ernst en de duur van de klachten over het wangedrag van de hoogleraar. NRC heeft sinds donderdag 20 oktober geprobeerd via telefoon, twee mailadressen en per post in contact te komen met De Zeeuw. Hem zijn achttien gedetailleerde vragen voorgelegd. De Zeeuw heeft niet gereageerd. NRC publiceert zijn naam omdat er sprake is van een misstand bij een publieke organisatie en omdat hij als hoogleraar en (oud-)directeur een machtspositie bekleedde ten opzichte van (wetenschappelijk) medewerkers en studenten. Daarnaast heeft hij een publiek profiel door onder meer media-optredens en een stimuleringsfonds, dat mede zijn naam draagt, voor jong wetenschappelijk talent in de astronomie.

De Zeeuw (66) is een internationaal bekende hoogleraar. Na zijn studie sterrenkunde in Leiden werkte hij jaren in het Amerikaanse Princeton om in 1990 terug te keren in Leiden als hoogleraar. Een rol waarin hij tal van publicaties op zijn naam bracht en tientallen studenten en promovendi begeleidde. In 2003 werd hij directeur van de Leidse Sterrewacht om in 2007 voor een periode van tien jaar de hoogste baas te worden van het European Southern Observatory in Zuid-Duitsland, een gerenommeerde onderzoeksorganisatie van 16 lidstaten. Bij terugkomst in Nederland werd De Zeeuw onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Naast zijn huidige betrekking in Leiden is hij onder meer verbonden aan het Max Planck Instituut in Duitsland.

Geen ontslag

Collegevoorzitter Ottow noemt de hoogleraar ook tegenover NRC nadrukkelijk niet bij naam. „Hoe zwaar de beschuldigingen ook zijn, je hebt de regels van het arbeidsrecht en het privacyrecht in acht te nemen.”

Op de vraag waarom het vastgestelde wangedrag gedurende meerdere jaren niet leidde tot ontslag, stelt de universiteit dat er „diverse redenen voor zijn, waaronder arbeidsrechtelijke”. Meer wil Ottow er niet over zeggen. „Het advies van de klachtencommissie was om hem, gezien alle omstandigheden, op non-actief te stellen en hem de toegang tot onze gebouwen te ontzeggen. Dat advies hebben we gevolgd.” De hoogleraar behoudt zijn salaris. Op de vraag of deze zaak slechts een topje van de ijsberg is van wat er speelt binnen de Universiteit Leiden, zegt Ottow: „Ik hoop het niet.”

