Parched (Uitgedroogd) heet de Indiase film die we gisteren met zes vrouwen keken. Het idee kwam van een Takkewijf, de geuzennaam van mijn oude Facebook-groep Takkewijven. De groep moedigde vrouwen aan om zichzelf te zijn, ook al worden ze lastig gevonden door hun gemeenschap. Dat was zeker het geval in Parched, een schrijnend portret van drie Indiase vrouwen die uiteindelijk losbreken. Je losworstelen van het patriarchale juk maakt je sterk, liefdevol en vrij. Zo voelden wij ons gisteren ook.

