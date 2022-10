Iedereen trekt handen af van Kanye West

De Amerikaanse rapper Ye (voorheen Kanye West) is niet alleen een gevierd artiest met twintig Grammy’s op zijn naam, hij staat ook bekend als beroepsprovocateur. Door zich antisemitisch en racistisch uit te laten, lijkt hij de afgelopen weken het laatste beetje goodwill dat hij nog had bij zijn sponsors te hebben verspeeld.

Het Duitse kledingmerk Adidas zegde dinsdag „per direct” een tienjarige samenwerking met de Amerikaan op. Ye beweerde in een inmiddels verwijderd interview onder meer dat Joodse mensen „geheime macht” hebben. Hij verscheen tijdens de Parijse modeweek in een T-shirt met daarop „White Lives Matter” en suggereerde eerder dat „slavernij een keuze” is.

„Adidas tolereert geen antisemitisme of andere vormen van haatzaaiende uitlatingen”, liet het bedrijf weten. „Ye’s recente opmerkingen en acties zijn onaanvaardbaar, hatelijk en gevaarlijk en schenden de bedrijfswaarden van diversiteit en inclusie, wederzijds respect en eerlijkheid.”

Adidas stond al enige tijd onder druk vanwege de zakelijke banden met Ye. Het stopzetten van de samenwerking zal voor Adidas dit jaar naar schatting „een negatief effect hebben van zo’n 250 miljoen euro”. Andere bedrijven (modelabels Balenciaga, Vogue en Gap) hebben de samenwerking met Ye onlangs eveneens stopgezet. Ook zijn de Twitter- en Instagram-accounts van Ye geblokkeerd.

Alt-right media

De artiest, die onder de naam Kanye West groot succes had en een geschat vermogen heeft van wel 1,3 miljard dollar, toont zich de laatste jaren een aanhanger van radicaal-rechtse ideeën en complottheorieën. Ye is met zijn rode Make America Great Again-pet een van de opvallendste fans van voormalig president Donald Trump. Hij noemde het coronavaccin het „merkteken van het Beest”.

Nadat zijn Twitter- en Instagram-accounts werden geblokkeerd, kondigde Ye aan het conservatieve sociale netwerk Parler te willen kopen. Dat in 2018 opgerichte netwerk, met ongeveer een miljoen gebruikers, is vooral populair onder aanhangers van alt-right (‘alternatief rechts’). Parler is niet meer te vinden bij Apple, Google en Amazon, vanwege veelvuldig geplaatste extreemrechtse berichten en bedreigingen.

Ye verklaarde het platform te willen kopen ter verdediging van de vrije meningsuiting. „In een wereld waar conservatieve meningen als controversieel worden beschouwd, moeten we ervoor zorgen dat we het recht hebben om ons vrij te uiten.”

Die redenering deelt de rapper met Trump. Ruim een jaar nadat Facebook en Twitter de accounts van de oud-president sloten omdat hij de bestorming van het Capitool toejuichte en de uitslag van de presidentsverkiezingen betwistte, lanceerde Trump zijn eigen online mediakanaal, Truth Social, waarop radicaal rechtse gebruikers niet hoeven te vrezen voor strenge moderatoren. Inmiddels heeft het platform zo’n twee miljoen gebruikers, onder wie veel complotdenkers van Q’Anon.

Trump en Ye zijn niet de enige prominente Amerikanen met politieke en zakelijke belangen die eigenaar proberen te worden van een online platform. Trumps voormalig woordvoerder Jason Miller begon in 2021 het conservatieve platform Gettr, als concurrent van Truth Social, met naar eigen zeggen 4 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Nog steeds een schijntje van de 330 miljoen gebruikers van Twitter, dat op het verlanglijstje staat van tech-ondernemer Elon Musk. Ook hij geeft als reden voor die gewilde overname: de vrije meningsuiting verdedigen.

