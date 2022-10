Hip en happening door duur gas: eenpanspasta

Met culinaire trends is het niet veel anders dan met modetrends: ze lijken op een gegeven moment gewoon in de lucht te hangen. Alsof heel veel mensen tegelijkertijd hun antenne hebben afgesteld op een soort collectieve cloud.

Zo is op de sociale media ineens iedereen in de weer met eenpanspasta, ofwel pasta die je laat garen ín de saus in plaats van hem apart te koken in een pan met water en daarna bij de saus te voegen. Van het filmpje over pastina (een soort pap van kleine pasta) dat de populaire youtuber Adam Ragusea begin oktober postte en dat binnen een paar dagen een kwart miljoen keer bekeken was, tot de ‘creamy one-pot pasta with chicken and mushrooms’ waarvoor Mark Bittman onlangs het recept deelde op Instagram. De voormalig food writer van The New York Times schreef er trouwens bij dat hij deze „hippe manier van pasta koken” al in 1976 leerde in Rome, wat maar weer bewijst hoe cyclisch ook culinaire mode is.

Hoe dan ook, pasta koken in water is op dit moment hopeloos ouderwets. En dat werpt een interessant licht op Een, het nieuwste kookboek van Jamie Oliver dat na verschijning direct binnenkwam op nummer één in de kookboeken top-10. De ondertitel van het boek luidt Simpel & lekker uit 1 pan en het eerste het beste hoofdstuk bestaat uit een veertiental recepten voor koekenpanpasta. Even rekenen. Het oorspronkelijke, Engelstalige One verscheen in augustus 2022. Een kookboek als dit heeft al snel een productietijd van een jaar, of toch in elk geval acht maanden. Maar hoe wist Oliver dan eind 2021 al dat eenpanspasta helemaal happening zou worden in het najaar van 2022? Of ís eenpanspasta happening dánkzij dit boek?

Het zou uiteraard niet de eerste keer zijn dat Jamie Oliver een trend zet. De man heeft sinds hij in 1999 als ‘The Naked Chef’ op televisie verscheen zo’n beetje de hele wereld beïnvloed met z’n losse kookstijl en uitbundige gerechten. Een complete generatie heeft hij ervan weten te overtuigen dat het fun en de moeite waard is om tijd door te brengen in de keuken. Nee, ongetwijfeld hebben die twee dingen, de plotselinge eenpanspastarage op sociale media en Olivers koekenpanpasta’s iets met elkaar te maken.

Het interessante zit hem dan ook niet in die pasta, maar in het fenomeen eenpansgerecht. Hoe wist Oliver eind 2021, of in elk geval ruim voordat Rusland Oekraïne binnenviel, dat wij in de herfst van 2022 allemaal naarstig op zoek zouden zijn naar manier om energie te besparen, óók in de keuken?

Nu ja, dat kon hij natuurlijk helemaal niet weten. Maar feit is dat hij het alweer heeft geflikt. Weer maakte hij een boek waar we, zo blijkt uit de verkoopcijfers, precies op zaten te wachten. Overigens heeft de internationale bestsellerauteur het in zijn voorwoord wel degelijk over energiebesparing, maar dan in een heel andere vorm. Een vorm die in alle tijden, oorlog en gascrisis of niet, in de mode is: wie in één pan kookt, heeft minder af te wassen.

