Xi Jinping heeft gesproken. Na een week confereren, een schouwspel met ruim tweeduizend partijleden in de Grote Hal van het Volk in Beijing, eindigde in het weekeinde het twintigste Partijcongres van de Communistische Partij van China. De voornaamste conclusie was eigenlijk al vooraf getrokken: Xi Jinping heeft een derde termijn van vijf jaar weten te verwerven als secretaris-generaal van de partij, de hoogste functie in het land.

Dat het Xi gelukt is om tegen de gewoonte in een derde ambtstermijn te krijgen, zegt alles over de status die Xi inmiddels heeft bereikt. De ‘navigator’ die het land de komende jaren door ‘gevaarlijke stormen’ moet zien te leiden – zo is hij deze week rond het congres geportretteerd – is uitgegroeid tot China’s machtigste leider sinds Mao Zedong, die in de jaren zestig en zeventig was uitgegroeid tot een alleenheerser die het land naar de rand van de afgrond bracht.

Er zijn meer tekenen dat de komende vijf jaar nog meer macht bij Xi geconcentreerd zal zijn dan al het geval was. Het nieuwe zevenkoppige Centraal Comité bestaat vooral uit vertrouwelingen, wat de vraag oproept of er überhaupt nog enige ruimte is voor de tegenspraak die elke leider nodig heeft. Dat de man is uitgeroepen tot ‘kern’ van de partij geeft in dit opzicht te denken.

Het beeld van de wereld dat Xi schetste, turbulent en onzeker, belooft niet veel goeds. Klimaatverandering, de energietransitie, voedselvraagstukken, inflatie en economische tegenspoed zijn enorme uitdagingen waar ook China mee te kampen heeft. Vanuit de partij krijgen Chinezen bovendien al jaren lang te horen dat westerse landen China een prominente positie in de wereld misgunnen. Xi benadrukte dat China zich schrap moet zetten in een wereld die steeds onzekerder en vijandiger is. De ideologie van de Communistische Partij moet Chinezen langs deze gevaren gidsen.

Op het partijcongres in Beijing gaf Xi er in zijn openbare optredens geen blijk van dat China zich medeverantwoordelijk voelt om de vraagstukken van deze tijd via de bestaande internationale instituties te lijf te gaan. Liever bouwt China zijn invloedssfeer gestaag verder uit via zijn eigen projecten en organisaties.

Behalve het Belt and Road-programma, bestaande uit kolossale economische investeringen in landen van Oceanië tot in Afrika, timmert China aan de weg met een parallelle wereld van diplomatieke organisaties als de Shanghai Samenwerkingsorganisatie of het Wereldwijde Initiatief voor Veiligheid. Het zijn landenverenigingen die rechtstreeks concurreren met de Verenigde Naties.

Maar China bevindt zich zelf ook op nieuw terrein. Na jaren van weelderige groei heeft de economie, mede door het obsessieve zero-covidbeleid en een vastgoedcrisis, forse klappen opgelopen. Dit terwijl de groeiende welvaart van de afgelopen decennia de belangrijkste verdienste van de partij voor het volk is geweest. Xi kondigde enige mate van economische herverdeling aan, waarvan het nog onduidelijk is hoe die er precies gaat uitzien.

Op internationaal gebied is de vraag hoe het China van Xi gaat manoeuvreren in een wereld waarin de verhoudingen verharden en waarin vijanddenken weer gemeengoed is geworden. Durft het een confrontatie met het Westen rond Taiwan op te zoeken? Hoe zal de relatie met Rusland veranderen als Poetin de oorlog in Oekraïne verliest? Ook na een week congresseren blijft het voor een deel gissen wat Xi werkelijk wil met China.