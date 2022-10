Gemeenteraad wil dat lokale fiscus stopt met opvragen interieurfoto’s voor WOZ-waarde

„Wij kunnen natuurlijk niet bij u binnenkijken. Terwijl de huidige staat van de binnenkant van uw woning wel invloed heeft op de WOZ-waarde.” Een brief met die mededeling van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) viel als onderdeel van een proef deze maand bij duizenden bewoners van Enschede op de mat. Gevolgd door het verzoek via een QR-code foto’s van de binnenkant van de woning, onder meer van hun badkamer en keuken, met het belastingkantoor te delen.

Het duurde niet lang tot beroering ontstond onder sommige ontvangers van de brief. Bewoners voelden zich in hun privacy aangetast, zo vertelden ze in de media. „Het gaat GBT-medewerkers niets aan hoe wij hier wonen”, zei Jeanette de Jong, een van de aangeschreven bewoners in de regionale krant, Tubantia. Eerder vond in Oost-Brabant een vergelijkbare proef plaats in negen gemeenten.

De WOZ-waarde speelt een rol bij de vaststelling van belastingen zoals de onroerende zaakbelasting, maar ook de waterschapsbelasting en de erf- en schenkbelasting. De WOZ-waarde van woningen wordt bepaald op basis van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen en op basis van algemene kenmerken van de woning als het bouwjaar en de oppervlakte, maar ook bijvoorbeeld het onderhoud. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belastingen uitvallen.

‘Explosieve’ bezwaarprocedures

Maandag greep de gemeenteraad van Enschede in. Met grote meerderheid nam de raad een motie aan om bewoners niet meer te vragen foto’s van het interieur van hun woning te delen voor de WOZ-waardebepaling. Ook moet „alles” in het werk worden gesteld de proef van het GBT te stoppen.

Wethouder Marc Teutelink (Financiën, Burgerbelangen) legde in de gemeenteraad uit dat de reden voor de proef ligt in het toenemende aantal bezwaren van woningeigenaren die de WOZ-waarde te hoog vinden. Bewoners nemen voor hun bezwaarprocedure bureaus in de hand, en als de bezwaren gegrond worden verklaard, moet het GTB de proceskosten betalen. Volgens Teutelink hebben die procedures door no cure, no pay-bureaus de afgelopen jaren „explosieve vormen” aangenomen met hoge proceskosten tot gevolg.

Zomaar met de proef stoppen, kan volgens Teutelink niet. De wethouder liet weten dat woningeigenaren worden gevraagd informatie aan te leveren zodat de WOZ-waarde „accurater” bepaald kan worden. Woningeigenaren mogen zelf de manier bepalen waarop ze informatie aanleveren. Foto’s zijn volgens Teutelink „de meest gewenste methode”, maar het is ook mogelijk gegevens „via de telefoon” met het belastingkantoor te delen. Hij zei toe bewoners die een verzoek hebben ontvangen nader te informeren over privacy en de pilot beter uit te laten leggen.