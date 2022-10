Franse jagers geven alcohol op, maar niet de zondagmiddag

Met meer dan twee biertjes op mag je in Frankrijk niet meer rijden, en vanaf volgend jaar waarschijnlijk ook niet meer met een jachtgeweer de bossen in trekken. Staatssecretaris van Ecologie Bérangère Couillard heeft dinsdag bekendgemaakt dat de regering jagen wil verbieden voor mensen met een alcoholpromillage van meer dan 0,5. De alcoholmaatregel is onderdeel van een groter pakket dat de regering wil invoeren om de jacht veiliger te maken. Zo moet het voor jagers verplicht worden bij het schieten aan beide zijden een hoek van 30 graden in acht te nemen waarin niet geschoten mag worden, om te voorkomen dat mensen die daar staan per ongeluk worden geraakt.

Halve dag niet jagen

Ook wil de regering onderzoeken of het mogelijk is de jacht een halve dag, bijvoorbeeld zondagmiddag, te verbieden. Bij deze voorgestelde maatregel sprak staatssecretaris Couillard de voorkeur uit voor de invoering op lokaal niveau, hoewel een nationaal verbod ook tot de opties zou behoren.

De regering reageert op zorgen over de veiligheid van de jacht, een activiteit die door ongeveer een miljoen Fransen wordt beoefend. Hoewel het aantal aan de jacht gerelateerde ongelukken al jaren afneemt, vinden er nog steeds tientallen per jaar plaats. Vorig jachtseizoen waren er volgens cijfers van de regering negentig ongelukken, waarvan acht dodelijke.

Sinds de opening van het huidige jachtseizoen vorige maand is één vrouw om het leven gekomen – door een kogel van haar eigen man – en zijn tientallen gewonden gevallen. Afgelopen zondag nog vonden drie gevaarlijke ongelukken plaats. Een groep mountainbikers in Maine-et-Loire werd zondagochtend per ongeluk beschoten door een jager die achter een rode patrijs aanzat en de fietsers niet had gezien. En later op de dag raakten in Ille-et-Vilaine en Moselle twee andere mensen gewond door kogels van jagers.

‘Open deuren’

Voorzitter van de jagersvereniging en lobbyclub FNC Willy Schraen zegt dinsdag bij FranceInfo voorstander te zijn van de alcohol- en de 30 graden-regels, die hij „open deuren” noemt. Hoewel volgens een senaatscommissie bij 9 procent van de jachtongelukken alcohol in het spel is, stelt Schraen dat „er al heel lang geen alcohol wordt gebruikt tijdens het jagen, of anders heel weinig en in uitzonderlijke gevallen”. Ook de 30 graden-regel wordt volgens Schraen in praktijk al bijna overal nageleefd.

Het voorstel om de jacht op zondagmiddag te verbieden, leidt echter tot verzet. Hoewel Schraen zegt „open te staan” voor discussies over het beperken van het aantal jaaguren in openbare gebieden is hij pertinent tegen het verbieden van de jacht op zondagmiddag. Volgens hem is het belangrijker om aandacht te besteden aan de communicatie, zodat duidelijk is waar wanneer wordt gejaagd.

Het plan van de regering zal de komende maanden worden besproken met de betrokken partijen. In de winter moet een definitief besluit vallen.