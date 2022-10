En toen was er ineens een gasoverschot

In tijden van energiecrisis klinkt het misschien gek, maar toch is er momenteel sprake van een fysiek gasoverschot. Dat blijkt deze week op de Amsterdamse gasmarkt, waar de Europese prijzen worden vastgesteld. De prijs van termijncontracten voor gaslevering in november dook maandag onder de 100 euro per kilowattuur – voor het eerst sinds Rusland de gaskraan naar Europa dichtdraaide.

Op de spotmarkt, waar de prijsvorming per uur gaat, was er zelfs korte tijd sprake van negatieve prijzen. Handelaren konden hun gas niet kwijt, maar moesten vanwege contractuele verplichtingen toch afnemen. Een LNG-tanker neemt het vloeibare aardgas immers niet mee terug.

Hoe dit zo is gekomen? „Kijk maar naar buiten”, zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN Amro. Het is eind oktober, toch schijnt de zon en is het met 17 graden zacht voor de tijd van het jaar. „De contracten gaan over levering in november, en dat is al bijna zover. Ze kunnen nog maar een paar dagen verhandeld worden, en in die dagen wordt het volgens de weersvoorspellingen alleen maar warmer.”

De relatief hoge temperaturen in het najaar zijn een streep door de rekening van veel gashandelaren. In de productie is immers rekening gehouden met een (hoger) gasverbruik dat past bij lagere temperaturen. Ook hebben veel bedrijven vanwege de hoge prijzen hun verbruik teruggebracht, waardoor het niet-verbruikte (maar wel ingekochte) gas achterblijft in de opslagtanks.

Met het oog op de komende winter en het wegvallen van Russisch gas waren die toch al goed gevuld. De afgelopen maanden werd er veel vloeibaar gas (LNG) geïmporteerd, dat op schepen vanuit onder meer de VS en de Golfstaten werd aangevoerd. Sinds begin dit jaar is de totale hoeveelheid opgeslagen gas in Nederland ruimschoots verviervoudigd tot 13.251 miljoen kubieke meter, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De grens van de opslagcapaciteit komt in zicht.

Wie profiteert?

Zorgt de prijsdip er dan ook voor dat de energierekeningen voor huishoudens wat dalen? Volgens Van Cleef hoeven we daar niet op te hopen. „Een energiebedrijf koopt op allerlei termijnen energie in voor verschillende prijzen. Per maand, maar soms ook twee jaar vooruit – en het gemiddelde daarvan bepaalt de prijs in je contract. De hoge prijzen in de contracten voor consumenten zijn ook het gevolg van inkoop van de afgelopen maanden, waarin energiebedrijven de hoofdprijs moesten betalen.” Ook zorgen andere zaken, zoals belastingen en leveringskosten, ervoor dat de prijzen stijgen. Pech dus voor wie net een nieuw termijnbedrag is voorgerekend.

Alleen grootverbruikers als raffinaderijen of de chemische industrie, die hun gas fysiek en op korte termijn nodig hebben, kunnen bij deze prijzen nog wat bijkopen. Deze bedrijven hebben soms nog niet al hun energie voor de maand november ingekocht.

Overigens wil Van Cleef de prijsdaling wel relativeren. De gasprijzen zijn immers nog altijd fors hoger dan ze een jaar geleden waren. „Het is nu dan wel geen 300 euro per kilowattuur meer, maar ook bepaald niet de 15 euro die we voor de oorlog in Oekraïne gewend waren.”