De gedeeltelijke zonsverduistering wereldwijd

De gedeeltelijke zonsverduistering, waarbij de maan een de zon bedekt, van 25 oktober begon boven IJsland. Het fenomeen eindigde voor de kust van India om even na 13.00 uur lokale tijd en was gedurende de dag te zien in delen van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.