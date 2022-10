‘Chinese politie heeft minstens twee illegale bureaus in Nederland’

De Chinese politie heeft zeker twee bureaus in Nederland geopend, zonder daar de overheid over in te lichten, melden RTL Nieuws en Follow the Money. Bij die ‘overzeese servicestations’ kunnen administratieve handelingen worden verricht zoals het vernieuwen van rijbewijzen, maar ze zouden ook gebruikt worden om kritische Chinezen in Nederland onder druk te zetten. Vorige maand schreef de in Spanje gevestigde mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders in een rapport al dat er verspreid over Europa 36 van dergelijke politiebureaus zijn, waaronder een in Amsterdam en een in Rotterdam.

Dat China de Nederlandse overheid niet heeft ingelicht over de politiebureaus is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken illegaal. „We gaan onderzoeken wat ze hier precies doen en dan passende acties ondernemen”, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws en FTM. Op Chinese overheidssites en nieuwsplatforms valt te lezen dat de bureaus mede bedoeld zijn om Chinees politiewerk in het buitenland mogelijk te maken en om inlichtingen te verzamelen.

Controle en beïnvloeding

Safeguard Defenders schreef in september in het rapport ‘110 Overseas, Chinese Transnational Policing Gone Wild‘ dat de bureaus behalve voor bureaucratische zaken ook worden gebruikt om Chinese gemeenschappen te beïnvloeden en te controleren en verdachten over de hele wereld op te jagen.

RTL Nieuws en FTM zeggen sterke aanwijzingen te hebben dat dat ook in Nederland gebeurt. Zo vertelt een gevluchte dissident begin dit jaar te zijn gebeld door iemand die zegt van het Chinese politiekantoor in Rotterdam te zijn. Deze persoon zou hem hebben gevraagd terug te gaan naar China „om zijn problemen op te lossen”. De medewerker van het bureau was intimiderend en zei dat de dissident „aan zijn ouders moest denken”. Later kreeg hij appjes met scheldwoorden afkomstig van het nummer van het Rotterdamse overzeese politiebureau.