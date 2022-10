Boerenacties voorlopig van de baan: Farmers Defence Force wil praten over eigen plan

Er zijn voorlopig geen harde acties te verwachten van boeren. Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF), die zich eerder als felste tegen de kabinetsplannen keerde, heeft op een intern overleg besloten te willen praten over een nieuw, eigen plan om de uitstoot van stikstof te reduceren en kwetsbare natuur te beschermen. „Wij zitten nu aan tafel en dat willen we nog even zo houden”, zegt FDF-voorman Mark van den Oever. Andere boerenorganisaties hebben op dit moment ook geen plannen voor acties.

Het voorstel van FDF behelst een geleidelijke reductie van de uitstoot van stikstof door zowel de landbouw als industrie, bouw en verkeer, zonder harde deadline en zonder gedwongen uitkoop van boeren. „Zo kan iedereen weer vooruit en wordt ook de natuur geholpen”, aldus Van den Oever, die spreekt van een „eerlijk en rechtvaardig” voorstel.

Uitgangspunt voor FDF is de introductie van een nieuwe norm, de zogenoemde stikstof depositiewaarde; de „optelsom” van de hoeveelheid stikstof die er op 1 juli 2015 neerdaalde door uitstoot van alle genoemde sectoren. Deze depositiewaarde „mag nooit meer stijgen”, aldus het voorstel van FDF.

Daling van de uitstoot komt er volgens het voorstel op min of meer natuurlijke wijze, en zonder deadline zoals het jaar 2030, als boeren zich vrijwillig aanmelden voor stoppersregelingen, en door het „afromen” van stikstofruimte met maximaal 30 procent als die wordt verhandeld.

Oftewel, legt Van den Oever uit, een vergunning die ruimte biedt voor bijvoorbeeld de bouw van honderd woningen zou nog maar goed zijn voor zeventig woningen.

Een eenmaal ingezette daling van de stikstofuitstoot kan bovendien niet weer worden omgezet in een stijging, aldus FDF, die het plan in een verklaring presenteert als „oplossing voor de stikstofproblematiek”. „In plaats van te wachten met het verlagen van de depositie op stikstofgevoelige natuur, beginnen we daar vandaag al mee!”

Het kabinet streefde aanvankelijk naar 50 procent reductie van de stikstofuitstoot per 2030. Na het voorstel van stikstofbemiddelaar Johan Remkes heeft het kabinet besloten hiervoor in 2025 en 2028 ‘ijkmomenten' te houden.

Europese richtlijn

De vraag is hoe realistisch het voorstel is. „De voorgestelde daling van stikstof is onvoldoende, stelt stikstofprofessor Jan Willem Erisman. „Er is in dit voorstel wel sprake van een afname, maar niet de gegarandeerde afname die nodig is voor de natuurkwaliteit. Met dit plan voldoe je nog steeds niet aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.” Erisman wijst er bovendien op dat FDF in het plan stelt dat alle bedrijven die na 1 juli 2015 een natuurvergunning hebben, deze mogen behouden. Erisman: „Dat zou betekenen dat ook alle piekbelasters met een natuurvergunning niet hoeven stoppen.”