Adidas verbreekt samenwerking met Kanye West vanwege antisemitisme

Het Duitse kledingmerk Adidas heeft de samenwerking met de Amerikaanse rapper Ye (voorheen Kanye West) „per direct” opgezegd, nadat de artiest zich antisemitisch en racistisch uitte. Dat heeft het modebedrijf dinsdag in een verklaring bekendgemaakt. Ye deed in een inmiddels verwijderd interview onder meer de ongegronde bewering dat Joodse mensen „geheime macht” hebben. Hij verscheen tijdens de Parijse modeweek in een t-shirt met daarop White Lives Matter en suggereerde eerder dat „slavernij een keuze” is.

„Adidas tolereert geen antisemitisme of andere vormen van haatzaaiende uitlatingen”, zei het bedrijf. „Ye’s recente opmerkingen en acties zijn onaanvaardbaar, hatelijk en gevaarlijk, en ze schenden de bedrijfswaarden van diversiteit en inclusie, wederzijds respect en eerlijkheid.”

Adidas stond al langer onder druk om de zakelijke banden met Ye te verbreken, nadat het merk op sociale media werd aangespoord een standpunt in te nemen tegen de recente omstreden uitspraken van de rapper. Andere bedrijven, zoals de modelabels Balenciaga, Vogue en Gap, hadden de samenwerking met Ye al stopgezet in de afgelopen weken. Adidas, waarmee Ye de sneakerdeal ‘Yeezy’ had lopen, is het laatste merk dat breekt met de artiest. Ook zijn de Twitter- en Instagramaccounts van Ye geblokkeerd en wordt een documentaire over hem voorlopig niet uitgebracht.

Alt-right media

De artiest, die onder de naam Kanye West meer dan twintig Grammy Awards won, is de laatste jaren steeds meer een aanhanger van rechtse ideeën en complottheorieën. Ye is met zijn rode Make America Great Again-pet een van de opvallendste fans van voormalig president Donald Trump. Hij noemde het coronavaccin het „merkteken van het beest” en liet zich meerdere keren antisemitisch uit op Twitter. Toen zijn sociale media-accounts werden geblokkeerd, wilde hij het conservatieve sociale netwerk Parler kopen, dat vooral populair is onder aanhangers van alt-right.

Het stopzetten van de samenwerking met Ye zal voor Adidas dit jaar „een negatief effect hebben van zo’n 250 miljoen euro”, schrijft het bedrijf. De aandelen van Adidas daalden dinsdag met ruim 3,8 procent.