Wie kan er straks nog een glas-in-loodraam zetten?

Woningen bouwen. Veel, vlug en voor niet al te veel geld – dat is de beknopte samenvatting van de plannen die provincies met woningbouwminister Hugo de Jonge (CDA) ondertekenden. Er moeten 900.000 woningen bij komen tot 2030, waarvan het grootste deel nieuwbouw. Bouwbedrijven en provincies komen handen tekort om de klus te klaren.

Maar waar de grote nieuwbouwplannen voor veel bouwbedrijven een toekomst met zekerheid bieden, maken aannemers in de restauratiebranche zich juist zorgen. Nederland telt ruim 62.000 rijksmonumenten, waarvan grofweg driekwart bestaat uit woonhuizen, boerderijen, molens en historische bedrijfspanden. Bij de huidige focus op nieuwbouw dreigt de kwaliteit van de zorg voor dit soort monumenten in het gedrang te komen, zo stellen drie brancheorganisaties die ruim 460 bedrijven vertegenwoordigen in de restauratiebouw.

De brancheorganisaties GA Platform, VAWR en de Vakgroep Restauratie stuurden vorige week een brandbrief naar de vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur, D66), die monumentenzorg onder zich heeft, ontving in september ook een rapport. De belangrijkste bezwaren van de brancheorganisaties: er is te weinig kennis over de monumentenzorg bij eigenaren en overheden, vergunningstrajecten zijn onnodig lang en ingewikkeld en de restauratiebouw vergrijst. Er bestaat angst dat er straks niemand meer weet hoe je een monument restaureert.

Gevoelig voor extreem weer

Volgens de sector is meer aandacht voor de monumentenzorg hard nodig, omdat er in de toekomst veel onderhoud aan historische panden wordt verwacht. „Monumenten zijn extra gevoelig voor klimaatverandering en extreem weer, en daar gaan we de komende jaren alleen maar meer van zien”, aldus voorzitter Ramon Pater van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR).

Ruim acht op de tien gemeenten heeft volgens de brancheverenigingen niet voldoende kennis, kunde en capaciteit om monumenten goed te verzorgen en eigenaren voor te lichten. Hierdoor raken er monumenten beschadigd en loopt verduurzaming spaak. Zo is het volgens Pater een hardnekkig misverstand dat monumenten amper te isoleren zijn. „Er mag veel meer dan je denkt, maar het moet wel goed gebeuren zodat er geen schade ontstaat.”

Ook bieden monumenten volgens de branche veel kansen om bij te dragen aan het oplossen van het woningtekort, die nu niet worden benut. „In alle plannen die we van het kabinet hebben gehoord, is het woord ‘restauratie’ nog niet één keer gevallen. En dat vinden wij zonde”, aldus Pater. „Er staan duizenden monumentale panden leeg die prima herbestemd kunnen worden tot appartementen. Denk aan kerkgebouwen, bedrijfspanden en fabriekshallen.” Hoewel kopers vaak fors willen betalen voor een monumentaal woonhuis, loopt de herbestemming bij projectontwikkelaars vaak stuk op vrees voor hoge kosten en lange vergunningstrajecten.

Tropisch hardhout

De procedures zijn er niet voor niets. In de Monumentenwet ligt vast dat er aan het uiterlijk van een monument weinig tot niets veranderd kan worden. Hoewel je als eigenaar dus lang niet alles mag veranderen, mag wel iedere aannemer het werk uitvoeren. „Je hoeft geen diploma te bezitten om een monument te hebben, of het te mogen verbouwen.” Hans Kool kan een zucht niet onderdrukken. Hij runt een bouwbedrijf in Leerdam dat monumentenrestauratie doet en komt van alles tegen. „Scheef lopende vloeren door slechte constructies. Schimmel door slecht isolatiemateriaal. Oud houtwerk dat is vervangen door tropisch hardhout – wat hier helemaal niet bestond in de tijd dat de huizen werden gebouwd.” Op de vraag hoe erg dat is, moet Kool lachen. „Vergelijk het met dat je een oude Kever koopt, en dat iemand er in plaats van verchroomde bumpers een plastic kap op zet. Geen gezicht.”

Volgens Kool is restauratiebouw inherent anders dan nieuwbouw. „Je bent voortdurend de afweging aan het maken tussen wat kán en wat mág. Daar heb je een goed stel hersenen en veel kennis voor nodig, en vooral dat laatste vind je bij gespecialiseerde aannemers.”

Vergrijzing op de loer

En laat daar nou een tekort aan zijn. Waar de bouw als geheel al met flinke personeelstekorten kampt, zijn die voor de restauratiebranche op termijn nog nijpender. Gespecialiseerde restauratiebouwbedrijven zijn relatief vaak familiebedrijven die van generatie op generatie overgaan. Vergrijzing is volgens de branche al voor de helft van de aangesloten bedrijven een probleem.

De instroom vanuit de opleidingen laat daarbij te wensen over. Steenhouwers, rietdekkers voor de daken van monumentale boerderijen, glaszetters die nog weten hoe je glas-in-lood herstelt; ze komen vaak niet meer van de opleidingen. „Dit soort specialisaties is uit het curriculum gehaald”, stelt Wim van der Maas, voorzitter van het GA Platform van gespecialiseerde aannemers. „Iedereen wordt tegenwoordig opgeleid tot prefab- of industrieel bouwer, maar weten er straks nog mensen hoe je metselwerk van een oude muur moet herstellen of een voeg moet leggen zoals ze dat vroeger deden?”

Aannemer Hans Kool kwam nog op de ouderwetse manier het vak in. Op zijn zestiende ging hij op de bouwplaats in de leer als timmerman. Door later aan restauratieklussen bij het Rijksmuseum en het Mauritshuis mee te werken, leerde hij ook monumentenrestauratie. „Het onderwijs is volgens Kool te veel op kennis gericht, en te weinig op de praktijk. „Slimme jongens gaan naar het hbo en de universiteit, maar komen nooit meer op jonge leeftijd in de bouw te werken.”

De voorgestelde oplossing van de restauratiesector is om gespecialiseerde bouwbedrijven een voorrangspositie te geven bij aanbestedingen. Daarnaast moet er extra geld komen om de restauratiebouw weer een plek te geven op de opleidingen. Aannemer Kool vindt dat ook de sector zelf in actie moet komen. „In plaats van zich tot de overheid te wenden, zou onze sector ook zelf aan de slag moeten door meer jongeren uit te nodigen en aan het werk te laten.” Zo heeft Kool ook een jonge medewerker die meehelpt aan het herstel van een oud kerkdak in Leerdam. „In de restauratie kun je een geweldige carrière opbouwen.”