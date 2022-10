VS verharden koers ten aanzien van China, EU gaat nog niet zo ver

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben, vooruitlopend op een derde termijn voor Xi Jinping, hun China-beleid onlangs onder de loep genomen. In Washington leidde dat al tot een hardere koers, in Brussel alvast tot een discussie over een hardere koers.

Met de herbenoeming van Xi tot secretaris-generaal van de Chinese Communistische Partij (CCP) en de benoeming van uitsluitend Xi-getrouwen in het Permanent Comité van de partij kan Xi Jinping in elk geval tot 2027 ongehinderd door interne oppositie de koers van de grootmacht bepalen. In zijn toespraak tot het Twintigste Partijcongres stelde hij dat de onzekerheid in de wereld toeneemt en dat China klaar moet staan om „zelfs gevaarlijke stormen te weerstaan.”

Het Partijcongres heeft de Chinese uitdaging voor de rest van de wereld weer eens scherp zichtbaar gemaakt – voor zover dat na de confrontaties van de afgelopen jaren nog nodig was.

„Geen teken dat Xi/CCP het buitenlands beleid zullen aanpassen”, tweette Paul Haenle, voormalig China-adviseur van het Witte Huis. „Als er al iets verandert, dan zullen we waarschijnlijk een assertiever/agressiever buitenlands beleid zien de komende vijf jaar onder Xi omdat zijn macht is geconsolideerd.”

Lees ook: China’s nieuwe tweede man zal zijn baas niet gauw tegenspreken

De diplomatieke dienst van de EU ging er al voordat de nieuwe ploeg rond Xi bekend was vanuit dat China de komende jaren een meer in zichzelf gekeerde koers zal varen. Hiermee wordt bedoeld dat het land zich politiek gezien meer zal afsluiten en dat het zowel op technologisch als economisch gebied zal proberen onafhankelijker te worden. „Deze ontwikkelingen zullen waarschijnlijk leiden tot een grotere kloof tussen China’s en onze eigen politieke keuzes en posities”, aldus een discussiestuk waar de ministers van buitenlandse zaken vorige week over spraken. Het is daarom van groot belang dat de EU zijn afhankelijkheid van China waar mogelijk blijft verminderen en de banden met gelijkgestemde landen in Azië verder aanhaalt.

De VS kiezen voor confrontatie. Begin deze maand legden ze de export van geavanceerde chip-technologie naar China aan banden, technologie die nodig is voor moderne wapens, die gebruikt wordt in apparatuur om burgers te bespioneren en die handig van pas komt om in het buitenland kennis en technologie te stelen. Ook houdt Washington de blik strak gericht op de Chinese dreiging voor Taiwan. President Biden liet er in een recent tv-interview geen twijfel over bestaan dat de VS Taiwan zullen verdedigen, mocht China het eiland met geweld willen inlijven.

Urenlange discussie

De Europese regeringsleiders vroegen zich vrijdag, tijdens een urenlange discussie in Brussel, af of de huidige China-strategie, die stamt uit 2019, aangescherpt moet worden. De EU ziet China als partner, concurrent en systemische rivaal. Het EU-debat leidde niet meteen tot een conclusie, maar het is veilig te veronderstellen dat concurrentie in de toekomst meer aandacht zal krijgen, in de hoop dat samenwerking op een aantal vlakken mogelijk blijft.

„De assertiviteit van China op het wereldtoneel neemt toe en de relatie is in de afgelopen jaren alleen maar complexer is geworden”, zei premier Rutte na afloop van het EU-beraad. Nederland wil hoe dan ook in gesprek blijven. „Ondanks grote verschillen van inzicht blijft Nederland de dialoog met deze grootmacht zoeken en er op basis van gemeenschappelijke belangen ook mee samenwerken, zoals in het internationaal klimaatbeleid. Maar er moet ook ruimte zijn om onze zorgen over te brengen en kritisch te zijn.”

Rutte onderstreepte ook dat Europa een zelfstandig beleid tegenover China moet voeren. Europa moet „niet een soort verlengstuk zijn van Amerika”. De VS zouden graag zien dat Europa zich aansluit bij een hardere aanpak van China, zeker op economisch terrein.

In de visie van de regering-Biden strijden op het wereldtoneel twee partijen om de zeggenschap: China en de VS. „Het post-Koude Oorlog tijdperk is voorbij en de grootmachten beconcurreren elkaar om vorm te geven aan wat er nu komen gaat”, zei Jake Sullivan, Bidens adviseur voor nationale veiligheid onlangs.

De Verenigde Staten hebben, denkt Sullivan, de beste uitgangspositie om de regels en de normen te bepalen van dat nieuwe tijdperk. „Maar we staan niet alleen op het veld. De assertiviteit van China thuis en in het buitenland stimuleert een niet-liberale visie op economisch, politiek, en technologisch terrein en op veiligheidsgebied. Het is de enige concurrent met de intentie om de internationale orde om te vormen en de groeiende capaciteit om dat te doen.”