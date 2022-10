VS beschuldigen China van ‘ondermijning van het Amerikaanse rechtssysteem’

Amerikaanse aanklagers zijn drie verschillende rechtszaken begonnen tegen Chinese staatsburgers in de VS, die ze ervan beschuldigen de rechtsgang in het land te belemmeren. Dat heeft hoofdaanklager Merrick Garland maandag op een persconferentie bekendgemaakt. In totaal zijn er dertien mensen aangeklaagd, van wie er twee zijn gearresteerd. Het zou onder meer gaan om leden van het Chinese veiligheids- en inlichtingenapparaat.

Twee mannen, Cuochun He en Zheng Wang, worden beschuldigd van een poging om bij een Amerikaanse regeringsmedewerker vertrouwelijke informatie los te krijgen over de rechtszaken tegen een Chinees technologieconcern. Volgens persbureaus Reuters en AP gaat het om Huawei. De verdachten zouden onder meer informatie over getuigen, bewijsmateriaal en mogelijke nieuwe aanklachten hebben willen vergaren. Een van de mannen zou 61.000 dollar voor de informatie hebben betaald, aldus het ministerie van Justitie, dat arrestatiebevelen voor het tweetal uitvaardigde.

Het Chinese telecombedrijf Huawei zit sinds 2018 in de VS in het beklaagdenbankje, onder meer voor het ontwijken van sancties tegen Iran en bankfraude. Begin 2020 werd Huawei ook aangeklaagd voor diefstal van bedrijfsgeheimen van zes Amerikaanse ondernemingen en afpersing.

Academisch instituut als dekmantel

In een tweede zaak worden vier Chinese staatsburgers ervan beschuldigd een academisch instituut als dekmantel te hebben gebruikt in een poging gevoelige technologie te ontvreemden. In de derde zaak, operatie Fox Hunt, werden twee personen gearresteerd en vijf anderen aangeklaagd voor het intimideren van een persoon die vanuit de VS naar China wilde terugkeren.

Tijdens de persconferentie, waarbij ook FBI-directeur Christopher Wray aanwezig was, werden harde woorden gesproken over de vermeende Chinese inmenging. Volgens Wray probeert de Chinese staat „iedereen het zwijgen op te leggen die terugvecht tegen hun diefstal: bedrijven, politici, individuen”.