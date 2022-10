Sunak moet het Verenigd Koninkrijk stabiliteit brengen, maar hoe is onduidelijk

Tijdens de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij – en daarmee van het Britse premierschap – van afgelopen zomer gingen online grappen rond, hoe de deur van de ambtswoning eruit zou zien als Rishi Sunak premier zou worden. Op een gefotoshopt beeld lag de stoep voor 10 Downing Street vol met slippers en sandalen, omdat Aziaten meestal hun schoenen uitdoen voor ze ergens naar binnen gaan.

Nu is het zo ver: het Verenigd Koninkrijk krijgt zijn eerste premier met een Indiase achtergrond. Hindoe Rishi Sunak – hij is 42 jaar, zijn ouders kwamen in de jaren zestig naar het VK – is maandag na een verloren verkiezingsstrijd in september alsnog verkozen tot partijleider en opvolger van de afgetreden premier Liz Truss.

Symbolische waarde heeft het zeker, een premier met wortels in de Britse ex-kolonie India. Velen zien zijn benoeming ook als bevestiging van de succesvolle integratie van de Indiase gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. Sunak noemde zelf de keer dat hij in 2020 kaarsjes aansteekt buiten 11 Downing Street (waar hij als minister van Financiën woonde) voor het lichtjesfeest Diwali als één van de momenten uit zijn ministerschap waar hij het meest trots op is.

Het lukte Sunak om meer dan de helft van de fractie van de Conservatieve Partij achter zich te krijgen, met meer dan tweehonderd van de 357 Lagerhuisleden die zich voor hem uitspraken. Oud-leider Boris Johnson haakte zondag af, na een weekend vol speculaties over zijn terugkeer. Ook de andere kandidaat Penny Mordaunt trok zich maandag op het allerlaatste moment terug. Bij beide bleef onduidelijk of ze de benodigde honderd steunbetuigingen hadden binnengehaald. Veel prominente ministers die eerder Liz Truss en Boris Johnson steunden, spraken zich nu voor Sunak uit, in een poging de eenheid binnen de partij te herstellen.

Financiële markten blij

Sunaks grootste prioriteit zal dan ook zijn om rust en stabiliteit te brengen, zowel op financieel gebied als binnen zijn eigen partij. De financiële markten zagen Sunak als favoriet en dat was maandagmorgen al te merken – of was het vooral het afhaken van Boris Johnson dat opluchting bracht? Het Britse pond steeg in ieder geval lichtjes ten opzichte van de dollar en de rente op Britse staatsleningen daalde juist, een goed teken.

De huidige minister van Financiën Jeremy Hunt sprak ook zijn steun voor Sunak uit. „In de zomer waarschuwde Rishi al dat ongedekte belastingverlagingen niet houdbaar zouden zijn”, schrijft Hunt in een opiniestuk voor The Daily Telegraph, verwijzend naar de belastingverlagingen die Liz Truss in grote problemen brachten. Waarschijnlijk blijft Hunt aan als minister van Financiën, zodat hij samen met Sunak het gat van 40 miljard pond op de overheidsbegroting van de komende jaren moet proberen te dichten.

Sinds Truss vorige week opstapte, heeft Sunak zijn beleidsplannen nergens uitgebreid toegelicht. In de aankondiging van zijn kandidatuur beloofde hij „integriteit, professionaliteit en rekenschap” in zijn regering en dat hij „de economie zal fiksen”, maar hoe hij dat precies wil doen is nog onduidelijk.

Lees ook: Indiase Britten zijn trots op Rishi Sunak

Tijdens de leiderschapsstrijd in de zomer zei Sunak dat ook hij voor belastingverlagingen is, net als Truss, maar pas als de inflatie onder controle is gebracht. Hij zou de inkomstenbelastingen willen verlagen, maar wel pas in een volgende regeerperiode. De kans dat hij nu als premier zoiets belooft is klein, aangezien de overheidsfinanciën sinds die campagne alleen maar zijn verslechterd, door stijgende rentes op leningen.

De economie zal duidelijk politieke prioriteit krijgen de komende maanden. Op andere gebieden toonde Sunak zich even rechts als Truss. Zo wil hij het plan doorzetten om asielzoekers naar Rwanda uit te zetten en zou hij een nauwere definitie van de asielstatus willen om zo migranten af te schrikken de oversteek van het Kanaal vanuit Frankrijk te maken. Wat de onderhandelingen rond Noord-Ierland met de Europese Unie betreft wil Sunak, net als Truss, het wetsvoorstel doorzetten waarmee de afspraken over douanecontroles in Noord-Ierland eenzijdig worden aangepast.

Affaire over belastingen

Sunak werkte als bankier in de Londense City voordat hij in 2015 in het Lagerhuis kwam. In februari 2020 trad hij aan als minister van Financiën in de regering van Boris Johnson. Al een paar maanden na zijn aantreden zette hij een enorm sociaal vangnet op van honderden miljarden pond vanwege de coronalockdowns. Daar kennen de meeste Britten hem van.

In april dit jaar raakte Sunak in opspraak omdat zijn vrouw Akshata Murty, één van de vermogendste vrouwen in het VK dankzij haar aandelen in het Indiase technologiebedrijf Infosys, geen ingezetene van het VK bleek te zijn en dus geen belasting betaalde over haar vermogen. Het was misschien volgens de regels, maar tegen het zere been van veel Britten. Murty kondigde vlug aan dat ze voortaan belasting zou betalen en Sunak heeft veel van de affaire geleerd, zei hij later.

Met Sunak als derde Conservatieve premier in twee maanden, en de tweede die geen direct mandaat van de Britse bevolking heeft maar alleen van de eigen fractie, drongen oppositiepartijen maandag opnieuw aan op landelijke verkiezingen. Het is niet waarschijnlijk dat die er inderdaad snel komen. De Conservatieve Partij zal eerst de geleden schade van het kortste premierschap ooit onder Liz Truss willen repareren – of in elk geval een poging daartoe wagen.

Lees ook: 45 dagen van Liz Truss: de neergang van de kortst zittende Britse premier ooit