Schoonmakers die worden uitgemaakt voor landverraders

Een vroege en een late uitzending van Pointer op televisie zondagavond en samen sandwichten ze keurig Nieuwsuur. In respectievelijk een kwartier (Pointer 1) en 25 minuten (Pointer 2) werd er gepeuterd op een plek die weliswaar al langer kriebelde, maar die nog niet tot bloedens toe werd opengekrabd en nog lang niet is genezen. Je kunt ook zeggen: het waren twee goed uitgezochte nieuwsberichten op bewegend beeld.

Eerst de arbeidsmigranten uit de Pointer special. Dat ze onder beroerde omstandigheden in Nederland werken, en onder nog beroerdere omstandigheden wonen, is op zichzelf geen nieuws. Dát we het weten, maar er niets of te weinig aan doen, is waar Pointer ons aan helpt herinneren.

In 2021 gingen ze al eens mee op controle met ambtenaren van de Haagse Pandbrigade, in 2022 gingen ze weer, en heel veel was er niet veranderd in de woonomstandigheden van arbeiders uit het buitenland. Een bedompt huurhuis, twaalf man hutje mutje in het woonvertrek, op de grond zeven matrassen, en nog een stapel tegen de wanden, 18 slaapplekken in totaal. Een ander team treft veertig jonge Spanjaarden aan die een huis delen, in weer een ander huis delen werkenden hun matrassen met bedwantsen.

Wie is hier de verantwoordelijke? De werkgever die werknemers inhuurt die hij nèt iets minder betaalt dan moet? De uitzendbureaus die bemiddelen tussen werkenden en werkgevers? Lucratieve business is het in elk geval voor de tussenpersonen die niet alleen zorgen voor werk, maar ook voor huisvesting en transport. De huur van een matras: 109 euro. Per week. Het busje tussen matras en werk: 25 euro per week. Busje missen: boete van 20 euro. Matras naast die van je vriend of vriendin: dat is dan 20 euro extra.

Mag dat zomaar? Nee, natuurlijk niet. Maar wat kun je doen? Gemeentes kunnen boetes uitdelen. Maar dat blijkt voor de handelaren in arbeidsmigranten een ingecalculeerd bedrijfsrisico. Overvol huis dichtspijkeren en de verhuurder een boete opleggen? Dat gebeurt al. Strafrechtelijk vervolgen? Dat is dus lastig, laat Pointer zien. Mensen op matrassen in een huis stouwen is wel erg, maar niet strafbaar. Mensenhandel kun je het, juridisch gesproken, niet noemen, uitbuiting is het ook niet echt. Hooguit is het een misstand. En daar werden we dus weer even aan herinnerd.

Bron van de bedreigingen

Pointer 2 zocht uit wie er achter de bedreigingen zitten aan het adres van bedrijven die van de zomer de rotzooi opruimden. Hooibalen, autobanden, mesthopen, alles wat boeren op de snelwegen dumpten moest worden opgeruimd. Degenen die dat kwamen doen, meestal midden in de nacht, werden gebeld, ge-appt, bedreigd en uitgescholden. Nazi’s waren het, collaborateurs, landverraders en de vijand van de boer.

Thomas Mulder, onderzoeksjournalist van Pointer, onthult staand in een lege loods, laptop onder handbereik, waar de bron van de bedreigingen zich ophoudt. Op berichtendienst Telegram is een ‘meldpunt- acties en landverraad’ waar foto's en video van opruimbedrijven worden gedeeld. Plus naam, telefoonnummer en als het even kan huisadres van de eigenaar.

Bert – niet zijn echte naam – is eigenaar van een groenbedrijf en hij heeft bedreigers zijn terrein af „geschoven". Zijn gezicht komt niet in beeld, maar zijn knuisten met zwarte rouwranden onder de nagels zijn veelzeggend genoeg.

Vraag is wie er achter dat meldpunt op Telegram zitten. Dat heeft Thomas Mulder ook onderzocht. De beheerder van het meldpunt leidt naar Convoy Nederland, een actiegroep geïnspireerd op de Canadese truckers die zich verzetten tegen verplichte vaccinaties. Mag dat, zomaar adressen op internet gooien om gedoe uit te lokken? Nee, natuurlijk niet. Dat heet doxing. En dat is wel erg, maar (nog) niet strafbaar.