Philips schrapt wereldwijd 4.000 banen, 800 in Nederland

Wereldwijd verdwijnen 4.000 banen bij Philips, het Nederlandse technologiebedrijf dat kampt met tegenvallende resultaten. Dat bevestigt een woordvoerder maandag tegenover NRC. Het Nederlandse deel van Philips krimpt met 800 voltijdbanen, waarvan de helft door gedwongen ontslagen.

„Een pijnlijke maatregel”, zegt de woordvoerder, die ook in het laatste kwartaal van dit jaar nog een omzetdaling verwacht. De verdwenen plekken zullen volgens hem pas over een jaar tot lagere kosten leiden. „Dit willen we zorgvuldig doen.” Behalve de vierhonderd gedwongen ontslagen in Nederland verdwijnen nog eens vierhonderd plekken doordat vertrekkende werknemers niet worden vervangen, vacatures die niet worden ingevuld en tijdelijke contracten die niet worden verlengd. In totaal werken er 79.000 mensen bij Philips, waarvan 5 procent moet vertrekken.

Vanwege problemen met onveilige slaapapneu-apparaten kondigde Philips eerder deze maand al aan 1,3 miljard euro af te schrijven. Dat is niet de enige reden van de ontslagen, zegt de woordvoerder. „Het hele bedrijf” kampt met problemen. Interne en externe problemen hebben zwakheden van Philips blootgelegd.” Ook Philips heeft te maken met de wereldwijde tekorten van onderdelen en grondstoffen, waardoor de productieketen hapert vanwege.

Reparatiekits

De omzet van Philips is in het derde kwartaal van 2022 gedaald met 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het bedrijf maandag. De winst is met 209 miljoen euro meer dan de helft lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar, toen die 512 miljoen euro bedroeg. Philips verwacht dat de ontslagen in de komende kwartalen 300 miljoen euro kosten, maar dat die vervolgens jaarlijks hetzelfde bedrag besparen.

In ruim vijf miljoen slaapapneu-apparaten zat afbrokkelend isolatieschuim, dat gevaarlijk kan zijn voor patiënten. Philips verwacht nog steeds dat 90 procent van de slaapapneu-apparaten aan het eind van het jaar is vervangen of gerepareerd. Tot nu toe zegt het bedrijf vier miljoen vervangende apparaten of reparatiekits te hebben gemaakt.

