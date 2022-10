Ook ABN en ING bieden weer rente op spaargeld

Twee Nederlandse ‘grootbanken’ gaan weer rente aanbieden op spaargeld. Maandag liet zowel ING als ABN Amro weten vanaf 1 december van de huidige nullijn af te gaan. Spaarders bij ING krijgen 0,25 procent rente op spaartegoeden tot 10.000 euro. Over elke euro daarboven krijgen spaarders straks 0,15 procent rente, waarbij de bovengrens op 1 miljoen euro ligt.

ABN Amro doet daar nog een schepje bovenop, door alle spaarders tot 1 miljoen euro 0,25 procent rente te bieden. Zakelijke spaarders en private banking-klanten krijgen rente tot respectievelijk 5 en 10 miljoen euro. Het grootste gedeelte van spaarrekeninghouders bij de twee banken krijgt dus weer rente over het gehele gespaarde bedrag – iets wat al jaren niet is voorgekomen. Rabobank ging ABN en ING vorige week voor. Klanten bij de Volksbank, waar SNS, ASN Bank en Regiobank onder vallen, moeten nog even geduld hebben.

Negatieve rente

Na een paar jaar zonder rente was er tot deze zomer voor veel spaarders zelfs sprake van negatieve rente, waarbij het geld kostte om spaartegoed op de bank te hebben. Desondanks bleven Nederlanders stug doorsparen, met name tijdens de lockdownperiode van 2020. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat Nederlanders begin vorig jaar in totaal 362 miljard euro gespaard vermogen hadden. Ruim een op de tien huishoudens had een ton of meer op de bank.

Dankzij forse rente-ingrepen van de ECB behoort negatieve rente sinds deze zomer tot het verleden. De centralebankbestuurders in Frankfurt verhoogden de rente met 0,75 procentpunt – de grootste rentesprong ooit. De gevolgen daarvan zijn duidelijk zichtbaar. Tientallen Europese financiële instellingen maken de laatste weken hogere rentetarieven bekend voor zowel spaarrekeningen als spaardeposito’s – waarbij spaargeld tegen een vast rentetarief voor een bepaalde tijd wordt vastgezet. Volgens vergelijkingssite Geld.nl verhoogden in oktober maar liefst 23 Europese banken hun rentes op spaarrekeningen en deposito’s.

Lees ook: Als je bereid bent je geld voor een langere tijd vast te zetten, kun je over de grens wél sparen tegen rente

Herinnering aan Icesave

Voor spaarders valt er dus weer wat te kiezen. Wie de hoogste rentes wil, zal toch de grens over moeten. De spaardeposito’s bij het Estlandse Bigbank leveren spaarders op dit moment de hoogste rente op; wie zijn geld voor tien jaar vastzet krijgt daar 3 procent rente op. Wie liever een spaarrekening aanhoudt, krijgt bij het Franse Renault Bank 0,65 procent – toch een fors verschil met de 0,25 procent in Nederland.

Sinds het faillissement van de IJslandse online spaarbank Icesave is het voor consumenten vaak de vraag hoe veilig buitenlandse banken en hun financiële producten precies zijn. Bij het faillissement van Icesave raakten spaarders in 2008 hun gespaarde vermogen boven 100.000 euro kwijt. „Maar daar staat tegenover dat iedereen tot 100.000 euro zijn geld wél terug heeft gekregen”, aldus een woordvoerder van de Consumentenbond. Dankzij de depositogarantiestelsels zijn spaarders in EU-landen verzekerd dat ze een groot deel van hun geld terugkrijgen, mocht een bank ooit omvallen.

Aan wie in het buitenland wil sparen, adviseert de Consumentenbond om goed te kijken of de bank in een EU-land staat, en of er wel met de euro wordt betaald. „Als je in Zweden spaart en de Zweedse munt gaat onderuit ten opzichte van de euro, dan kan dat je ook geld kosten.” Tekenen dat Nederlanders er massaal voor kiezen om hun spaargeld in het buitenland onder te brengen, zijn er volgens de woordvoerder nog niet „Over sparen krijgen we tot op heden meer vragen van journalisten dan van consumenten.”

Correctie (24 oktober 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat spaarders bij ING 0,25 procent rente op spaartegoeden tot 100.000 euro krijgen. Dat klopt niet en is hierboven aangepast.