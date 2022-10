OM zet volgende stap om Sanderink af te zetten

Het Openbaar Ministerie stapt naar de Ondernemingskamer om de benoeming van Gerard Sanderink als topman van Centric terug te laten draaien. Het bedrijf had van justitie tot deze maandag de tijd gekregen om actie te ondernemen, maar dat is niet gebeurd. De automatiseerder maakte vorige week woensdag bekend dat Sanderink op 74-jarige leeftijd opnieuw de leiding krijgt bij het bedrijf dat hij in 1992 opzette en waarvan hij nog altijd volledig eigenaar is.

Bij Sanderinks bedrijven (naast Centric onder meer infrabouwer Strukton) is het al jarenlang onrustig vanwege de vele wisselingen in de top en de juridische privéconflicten die de ondernemer uitvecht met zijn ex-vriendin. Betrokkenen spraken eerder in NRC over de belangrijke rol die Sanderinks huidige vriendin – de omstreden en zelfbenoemde cyberexpert Rian van Rijbroek – speelt. Zij zou onder meer aansturen op het vertrek van verschillende bestuurders. Ook raakten directieleden gefrustreerd over haar bemoeienis met de bedrijven.

Een van de redenen dat het OM zich met de zaak bemoeit, is dat veel overheden klant zijn bij Centric. De Ondernemingskamer moet zich nu buigen over maatregelen die nodig zijn om „de stabiliteit en continuïteit van Centric te waarborgen”.

Onderzoek

Een van de vragen die de Ondernemingskamer nu moet beantwoorden, is of er redenen zijn om verder onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij het IT-bedrijf. Tegelijkertijd kan de Ondernemingskamer tijdelijke maatregelen opleggen zolang dat onderzoek loopt. Sanderink kan dan mogelijk tijdelijk worden geschorst.

In een tweede fase van de procedure moet de Ondernemingskamer zich buigen over de vraag of er bij Centric sprake is van wanbeleid. De aangestelde onderzoekers hebben dan hun rapport met bevindingen afgerond. Als wanbeleid wordt vastgesteld kan de Ondernemingskamer besluiten Sanderink definitief als bestuurder uit zijn functie te verwijderen. Ook kan het stemrecht dat de Twentse ondernemer als eigenaar heeft en waarmee hij gaat over de benoeming van nieuwe bestuurder, worden ontnomen. Centric heeft nog niet gereageerd op vragen van NRC.