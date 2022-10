Scholz en Von der Leyen willen ‘Marshallplan’ voor Oekraïne

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie willen „een Marshallplan van de 21ste eeuw” voor Oekraïne, schrijven ze in een opiniestuk in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De weg van wederopbouw is volgens hen ook „een weg naar de Europese Unie” voor het door Rusland aangevallen Oekraïne. Scholz en Von der Leyen realiseren zich dat „men voorzichtig moet zijn met historische vergelijkingen”, maar zijn ervan overtuigd dat voor de wederopbouw van Oekraïne een strategie is vereist „van hetzelfde niveau als het ‘Marshallplan’ voor Europa na de Tweede Wereldoorlog.”

Het stuk van de bondskanselier en de commissievoorzitter verscheen zondagavond online, een dag voordat er in Berlijn een overleg begint tussen het Duitse en Oekraïense zakenleven over de toekomstige wederopbouw van Oekraïne. Volgens Scholz en Von der Leyen is het steunen van Oekraïne in het belang van de EU. „Oekraïne verdedigt ook de op internationale regels gebaseerde orde, de basis van ons vreedzame samenleven en welzijn wereldwijd”, schrijven ze. „Dus als we Oekraïne steunen, bouwen we aan onze toekomst en die van ons gezamenlijke Europa.” De wederopbouw is in de ogen van Scholz en Von der Leyen „een langdurige taak die nu moet beginnen”.

Met het Marshallplan kregen Nederland en andere Europese landen tussen 1948 en 1952 geld, goederen, grondstoffen en levensmiddelen van de Verenigde Staten, deels in de vorm van leningen en deels als gift. De omvangrijke hulp was een initiatief van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall.