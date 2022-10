Een poppenspeler pulkt aan de touwtjes van zijn drakenmarionet. Een meisje op een driewieler dendert met een vaart en glinsterende oogjes de heuvel af. Het voelt vredig in Central Park, mensen ontspannen, de bomen zijn rood, geel en stil. Dan staat daar opeens het jongetje. Bleek weggetrokken, schoudertjes stijf opgestoken, zijn wangen nat van tranen en snot. Hooguit zeven. Ik stoot mijn vriend aan, sta op en loop naar het jongetje. Zijn totale ontreddering, alsof hij net uit een brandend huis is gerend, knijpt mijn eigen keel dicht. Ik hurk. „Hi there, did you lose your mommy?” Hij knikt verdwaasd en begint te klappertanden.

Mensen kijken bezorgd naar ons, weifelen zelf – wiens verantwoordelijkheid is dit jochie nu? Ik vraag of ik hem mag optillen. „Yes, please.” Daar staan we dan met z’n drietjes, voor nieuwe voorbijgangers een doodnormaal gezinnetje. Mijn vriend wijst naar een speeltuintje verderop en vraagt of hij daar aan het spelen was met zijn moeder. Hij knikt.

We bewegen ons onzeker die kant uit, terwijl ik met mijn lichaamstaal probeer te communiceren dat we op een zoektocht zijn, dat hij veilig bij me is, én dat ik geen kind ontvoer. In het speeltuintje aangekomen zie ik bij het lichtblauwe klimrek een vrouw in een grijze pluistrui – totaal ontredderd. Intuïtief wijs ik naar haar. „Daar is mama.” Ze stuift op ons af en drukt het joch in haar armen.

‘Thank you so much, guys.” Mijn vriend en ik kijken verrast naar links. Een grote, wat ongemakkelijke man biedt zijn excuses aan. Hij rent wel vaker weg, vervolgt de vader. We wijzen aan waar we zijn zoontje vonden, schudden elkaar de hand, nemen afscheid. We halen een pretzel om van de schrik te bekomen. Er zit een knoop in mijn feministische buik. ‘Did you lose your mommyyyy?’, echoot het na. Waarom had ik niet gevraagd of hij zijn vader kwijt was, of gewoon zijn ouders? Ik schaam me. Al jaren wind ik me op Instagram op over media-artikelen die reppen over ‘moeders’ waar ze ‘ouders’ bedoelen. Een HEMA-woordvoerder die op NU.nl tijdens de pandemie bepleitte dat de winkel cruciaal was: „We verkopen babyspullen en moeders kunnen niet weken wachten op een nieuwe romper.” (Vaders gelukkig wel.) Recent een artikel op NOS over het belang van kraamzorg voor vrouwen met geldproblemen. In het hele artikel komt het woord ‘vader’ niet voor, terwijl kraamzorg er toch niet alleen is om moeders bij te staan. (Om over homostellen met adoptiebaby’s nog te zwijgen.)

Na zulke kritische posts op Insta stroomt mijn inbox altijd vol met anekdotes: moeders die gebeld worden door school wanneer het kind ziek is, al staat papa met nadruk op de bellijst. Consultatiebureaus die de blik strak op de vrouw gericht houden. (Financiële instanties strak op de man.) En ga zo maar door.

De strenge mediacriticus zegt: de journalistiek heeft een verantwoordelijkheid, want zij sijpelt door in onze cultuur. Deze nederige feminist mompelt erachteraan: met de beste bedoelingen herproduceren we soms dat waartegen we ageren. Media hebben echter een exponentieel groter publiek, dat onbewust opzuigt wat er staat. Ik wil vooral dat ik het anders deed bij het jongetje. Mijn vriend slaat een arm om me heen en stelt vrolijk sardonisch: „Volgende keer beter.”

Madeleijn van den Nieuwenhuizen schrijft om de week op deze plaats een column.