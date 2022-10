Het waren voorspelbare reacties na de zoveelste bedreiging door een politicus van Forum voor Democratie, dit keer van de Haagse verslaggever van SBS. Na veel ‘dit kan niet meer’, ‘schande’ en ‘gevaar voor de democratie’ lijkt het de hoogste tijd dat de media een cordon sanitaire optrekken rond Thierry Baudet en zijn partijgenoten. Pak hun megafoon af.

Harm Ede Botje en Mischa Cohen zijn auteurs van Mijn meningen zijn feiten. De wording van Thierry Baudet.

Dit keer gaat het om FVD’er Gideon van Meijeren, die journalist Merel Ek dit weekeinde uitschold, haar onaangekondigd opzocht op haar werkplek, met een verborgen camera het gesprek filmde en dat vervolgens online zette. Eerder waren de journalisten Chris Aalberts en Nikki Sterkenburg het slachtoffer, maar ook Kamerleden als Sjoerd Sjoerdsma en Nilüfer Gündogan.

Politici en collega-journalisten spraken weer eens hun afschuw uit, dit keer voegde ook premier Mark Rutte zich in dit koor.

En dan? Wat gebeurt er vervolgens? Tot nu toe weinig tot niets. Collega Aalberts, die zelf in september 2019 door Baudet en Theo Hiddema werd bedreigd tijdens een bijeenkomst van FVD, toont zich op Twitter weinig hoopvol. En terecht. De Nederlandse Vereniging van Journalisten onderzoekt of er juridische stappen kunnen worden ondernomen en wil hierover in gesprek met SBS en Merel Ek.

Het bestuur van de Parlementaire Persvereniging liet bij monde van voorzitter en EenVandaag-journalist Joost Vullings weten „met grote zorg” kennis te hebben genomen van de intimidaties door Van Meijeren van Merel Ek. „Wij staan volledig achter haar.” In de praktijk is inmiddels wel gebleken dat FVD zich bijzonder weinig aantrekt van dit soort formuleringen.

Geen normale partij

Chris Aalberts schreef het boek De partij dat ben ik over de partij van Baudet. Wij publiceerden Mijn meningen zijn feiten. De wording van Thierry Baudet. Beide boeken, waarin de denkbeelden en de werkwijze van Baudet uitgebreid uit de doeken werd gedaan, kwamen in het najaar van 2020 uit. Onze conclusie was dat Forum voor Democratie geen normale politieke partij is: Baudet en zijn partijgenoten zijn in wezen antidemocratisch. Het parlement gebruiken ze slechts als podium om de democratie van binnenuit uit te hollen.

Geen interviews voor Baudet, geen kluwen camera’s en microfoons die hem achtervolgen, niet meer aan tafel in de talkshows

Het veroorzaken van ophef dient als middel om dat antidemocratische doel te bereiken, Baudet heeft dat ook letterlijk gezegd. Kabinet, Kamerleden en media zijn daarmee gevangen in een rechts-populistische perpetuum mobile, zoals dat is beschreven door de Oostenrijkse wetenschapper Ruth Wodak.

FVD-politicus verzint iets dat de rechtsorde schokt, iedereen is verontwaardigd, FVD-politicus zwakt standpunt af, iedereen is weer min of meer gerustgesteld. En dan wordt het volgende relletje veroorzaakt. Op die manier slagen Baudet c.s. erin het publieke debat te kapen en de aandacht af te leiden van belangrijker zaken.

Rode lijn

In Luxemburg en Wallonië pakken ze dat anders aan: daar hebben de media besloten extreem-rechts te isoleren. Dus geen podium geven, geen interviews voor Baudet, geen kluwen camera’s en microfoons die hem achtervolgen, niet meer aan tafel in de talkshows.

Baudet en de zijnen hebben uiteraard hun eigen kanalen via social media, dus ze bereiken hun achterban toch wel. Dat klopt, maar die kanalen zijn veel kleiner dan de televisie-journaals, talkshows en grote kranten. Pak de publieke megafoon af zodat de FVD’ers worden verbannen naar de echoput van hun eigen sociale mediakanalen.

Geen incidentenjournalistiek dus, ook al levert dat steevast clicks en hoge leescijfers op. Dat wil niet zeggen dat de journalistiek geen onderzoek naar de partij moet doen, of niet moet berichten over hun standpunten in het parlement. Maar dan wel altijd in een bredere context, waarbij antidemocratische uitspraken worden geparafraseerd in plaats van geciteerd.

De media zijn nu zelf aan zet. En dan in de eerste plaats de hoofdredacteuren en de chefs. Het aangeven van een rode lijn moet je niet overlaten aan individuele journalisten. Die moeten in de eerste plaats in bescherming worden genomen. De hoofdredacties moeten nu een streep trekken.