Marcel de Graaff (FVD) vertrekt uit Europarlement-fractie om standpunt over Oekraïne

Marcel de Graaff, lid van het Europees Parlement namens Forum voor Democratie (FVD), stapt uit de fractie Identiteit en Democratie (ID). Dat heeft hij maandag bekendgemaakt via Twitter. Reden van het vertrek is het standpunt van de fractie over de oorlog in Oekraïne, dat hij „extreem oorlogszuchtig” noemt. De Graaff wil dat de EU alle sancties tegen Rusland afschaft en stopt met wapenleveranties.

Volgens De Graaff heeft de ID-groep hem vorige week voor drie maanden geschorst vanwege zijn ideeën over de oorlog. „Hun poging om mij monddood te maken is onverteerbaar.” Een medewerker van ID bevestigt de schorsing, maar wil nog niks zeggen over de reden daartoe. Later op maandag komt de groep met een reactie.

Na de Europese verkiezingen in 2019 kreeg FVD drie vertegenwoordigers in het Europees Parlement, die lid werden van de groep Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), maar zij stapten eind 2020 over naar JA21. In januari kreeg FVD er juist weer een vertegenwoordiger in Brussel bij toen De Graaff overstapte van de PVV. De Graaff zegt op Twitter een nieuwe groep te willen oprichten van parlementsleden die het met hem eens zijn.

Pro-Russische koers

Forum voor Democratie is al sinds het begin van de oorlog pro-Russisch. In maart weigerde partijleider Thierry Baudet de Russische inval te veroordelen in de Tweede Kamer, in oktober noemde hij de oorlog „heroïsch” en vorige week ging een video rond waarin hij de Russische president vergeleek met Batman. „Hij is de held die we nodig hebben.”

Andere partijen in de Tweede Kamer namen hier al snel afstand van. In maart vroegen ze de Algemene Rekenkamer om mogelijke Russische financiering van politieke partijen te onderzoeken. Op de uitspraken van Baudet die vorige week rondgingen, reageerde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: „Hier helpt misschien alleen nog gebed.”

