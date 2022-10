Kamervoorzitter Bergkamp kijkt naar aanscherping gedragsregels na FVD-actie tegen journalist

Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat bekijken of de gedragsregels in de Tweede Kamer aangescherpt moeten worden, zodat kan worden opgetreden tegen Kamerleden die journalisten lastigvallen in het Kamergebouw. Daarmee reageert ze maandag op de actie van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren, die zondag een filmpje publiceerde waarin hij met een draaiende camera verhaal komt halen bij de werkkamer van Hart van Nederland-journalist Merel Ek.

Lees ook: Wat moeten de media met Forum voor Democratie? Negeren of benoemen? Uitnodigen of buitensluiten?

Bergkamp zegt het „hoog” op te nemen dat Van Meijeren Ek met een draaiende camera overviel en vervolgens heimelijk geluidopnames maakte. „Mensen moeten veilig en prettig hun werk kunnen doen in het Tweede Kamergebouw. Dat geldt ook voor journalisten.” Om dit gedrag te kunnen sanctioneren, kijkt Bergkamp of het Kamerreglement moet worden aangepast. Een woordvoerder van Bergkamp kon maandag nog niet zeggen of Van Meijeren met zijn actie de huidige gedragsregels heeft overtreden.

In het gewraakte filmpje ging Van Meijeren zonder aankondiging langs bij politiek verslaggever Ek, die hem vorige week kritisch had ondervraagd over complottheorieën van partijleider Thierry Baudet. Te zien is dat Ek hem laat weten niet met een camera in gesprek te willen, waarop Van Meijeren en zijn medewerker doen alsof de camera uitstaat en nogmaals een reactie proberen te ontlokken aan de journalist. In het filmpje met de titel Rioolratten ontmaskerd wordt Ek door het FVD-Kamerlid neergezet als een riooljournalist.

Meerdere politici hebben hun afschuw uitgesproken over de actie van Van Meijeren. Zo sprak premier Rutte van een „nieuw dieptepunt” en noemde minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) de actie „doelbewust intimiderend en ondermijnend”. De Parlementaire Persvereniging sprak haar steun uit voor Ek en stelde bij monde van EenVandaag-journalist en voorzitter Joost Vullings „met grote zorg” kennis te hebben genomen „van de intimidatie van onze collega”.