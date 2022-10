In de zaak-Van Dijk ligt nu de PvdA-partijvoorzitter onder vuur: ze heeft „onzorgvuldig” gehandeld

De poging van de PvdA-top om snel en daadkrachtig op te treden tegen vermeend grensoverschrijdend gedrag van Tweede Kamerlid Gijs van Dijk is maanden later uitgelopen op een publicitaire nachtmerrie waarvan het einde niet in zicht is. In plaats van Van Dijk ligt nu partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent onder vuur: een interne beroepscommissie schreef vorige week dat het partijbestuur onder leiding van Sent „onzorgvuldig” heeft gehandeld. Publicaties van HP/De Tijd dit weekend roepen meer vragen op over haar eigen bemoeienis.

De gang van zaken zou de PvdA een Kamerzetel kunnen kosten: Van Dijk voelt zich gesterkt door de uitspraak van de beroepscommissie en wil nu terugkeren in de PvdA-fractie als opvolger van Khadija Arib, een optie die de PvdA tot nu toe heeft uitgesloten.

Van Dijk stapte naar de beroepscommissie uit onvrede over de afhandeling van het onafhankelijk onderzoek dat de PvdA naar hem instelde. Onderzoeksbureau Bezemer & Schubad concludeerde in juni dat het „aannemelijk” is dat de drie klaagsters zich „grensoverschrijdend en/of ongewenst voelen behandeld” en dat het er niet enkel om ging dat Van Dijk „in de relationele sfeer niet altijd eerlijk was”, zoals hij zelf zegt. Partijvoorzitter Sent noemde de bevindingen „ernstig” en sprak ook uit dat het „onwenselijk” is dat Van Dijk de komende jaren nog actief is voor de PvdA.

De beroepscommissie noemde die uitspraak „ongepast”, in een hard oordeel waarin staat dat het partijbestuur richting Van Dijk „onzorgvuldig” heeft gehandeld. Zo heeft Van Dijk onvoldoende de tijd gekregen voor wederhoor. Bovendien heeft het partijbestuur „nagelaten” de conclusie „te onderbouwen en te specificeren” dat Van Dijks gedrag zijn politieke functioneren of de PvdA heeft geschaad.

Telefoongesprek

Publicaties van HP/De Tijd zaaiden afgelopen dagen meer twijfel over de rol die partijvoorzitter Sent heeft gespeeld. In een opgenomen telefoongesprek tussen Sent en een van de melders, dat ook in het bezit is van NRC, zegt de partijvoorzitter dat ze een andere melder toestemming gaat vragen screenshots met vertrouwelijke informatie uit het onderzoek te delen. Terwijl Sent in hetzelfde gesprek zegt „woest” te zijn over dat Van Dijk of mensen om hem heen passages uit het onderzoek aan journalisten zouden hebben gelekt. De PvdA laat op dit punt weten dat Sent nooit daadwerkelijk informatie heeft gedeeld of dat heeft overwogen.

Sent zegt in het gesprek ook dat zij aan Bezemer & Schubad „de opdracht heeft gegeven” een samenvatting te schrijven „die getrouw is aan het rapport én waarmee we voldoende basis hebben om tot een sanctie over te gaan”. Die uitspraak kan de indruk wekken dat Sent de conclusies van het onafhankelijke onderzoek wilde beïnvloeden. Haar woordvoerder ontkent dat en zegt dat Sent alleen heeft gevraagd om „een waarheidsgetrouwe samenvatting die recht doet aan de inhoud van het rapport”.

Sent publiceerde vorige week een korte reactie waarin zij stelde dat „de conclusies in het onderzoeksrapport niet ter discussie staan”. Die claim is niet goed te controleren omdat het onderzoeksrapport vanwege de afgesproken vertrouwelijkheid nooit is gepubliceerd. De PvdA heeft verder alleen kort gereageerd op de publicaties in HP/De Tijd en weigert verder vragen van de media te beantwoorden.

Hoe de kwestie nu verder gaat, is ongewis. Drie weken geleden kondigde Khadija Arib haar vertrek als Tweede Kamerlid aan nadat bekend werd dat het presidium van de Tweede Kamer een onderzoek laat doen naar klachten over haar gedrag als Kamervoorzitter. Arib heeft haar officiële ontslagbrief nog altijd niet ingediend, bevestigt de Tweede Kamer. Pas als die brief binnen is, krijgt Van Dijk – omdat hij vorig jaar werd verkozen – van de Kiesraad de vraag of hij zijn zetel opnieuw wil innemen. Van Dijk zei donderdag in een interview met tv-programma EenVandaag dat hij „dolgraag” terugkomt bij de PvdA-fractie. „Ik wil heel graag dat we dit conflict oplossen en dat ik de sociaal-democratie weer met hart en ziel kan vertegenwoordigen.”

De kans dat Van Dijk weer welkom is in de fractie, lijkt niet heel groot. De woordvoerder van fractievoorzitter Attje Kuiken liet NRC vorige week weten dat de fractie zich achter het oordeel van het partijbestuur zal blijven opstellen, „omdat zij het onderzoek hebben ingesteld en de conclusies kennen”.