Vanwege een aanstaande knieoperatie heb ik een gesprek met de anesthesist. We werken een vragenlijst af en dat gaat lekker snel, want tien jaar geleden is mijn andere knie al aan de beurt geweest. Dan komt de vraag: „Wilt u lokaal verdoofd worden of onder algehele narcose?” Ik moet er even over nadenken: hoe is dat tien jaar geleden ook al weer gegaan? „Daar heb ik een controlevraag voor”, zegt de anesthesist, terwijl ze haar blik van het computerscherm naar mij verplaatst. „Herinnert u zich het zagen nog?”

