Gebruikers dol op Spotify, nu de belegger nog

Het verhaal van Zweedse audiostreamingdienst Spotify is er een van groei: meer gebruikers, meer beschikbare liedjes en artiesten, en ook meer omzet. Maar op de beurs is er sinds een klein jaar voor het eerst sinds de beursgang in 2018 een andere trend te zien: een dalende. Het aandeel staat momenteel ruim 65 procent lager dan een jaar geleden.

Half oktober bereikte Spotify’s koers een diepterecord van 78,50 dollar. Directe aanleiding was het nieuws dat de Chinese TikTok-eigenaar Bytedance gesprekken voert met muzieklabels om zijn muziekstreamingdienst Resso wereldwijd uit te rollen. Die dienst, nu enkel beschikbaar in India, Indonesië en Brazilië, zou op termijn worden gekoppeld aan TikTok, zodat de ruim een miljard gebruikers van die populaire videoapp de liedjes die ze daar ontdekken direct kunnen opzoeken in Resso. Mocht dat gebeuren, zal Bytedance nog een hele kluif hebben aan het voorbijstreven van Spotify, dat een enorme voorspong heeft genomen op de concurrentie. Wereldwijd luisteren er nu iedere maand 433 miljoen mensen naar Spotify. Een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van de 365 miljoen een jaar geleden. Ter vergelijking: een concurrent als Apple Music telt een kleine 100 miljoen gebruikers. Andere aanbieders zoals YouTube Music van Google en Amazon Music grofweg de helft daarvan.

Niet iedereen is het eens met de lagere waardering waarmee Spotify, net als andere beursgenoteerde streamingdiensten, zoals Netflix, te maken heeft. Volgens analist Andrew Marok van investeringsbank Raymond James worden streamingdiensten door beleggers te veel op één hoop gegooid. Het streamen van muziek is een veel stabielere markt dan films en series, waar aanbieders te maken hebben met prijsconcurrentie en een hoger verloop door afhakende gebruikers die overstappen naar andere platforms. Die churn kent Spotify met zijn trouwe schare luisteraars niet, betoogde Marok in juni.

Ook in Nederland is Spotify met afstand het populairste platform, zegt analist Ed Achterberg van marktvorser Telecompaper. Uit zijn gegevens blijft dat Spotify hier zo’n 40 procent van de markt in handen heeft. Aanzienlijk meer dan YouTube Music (zo’n 10 procent) en Apple Music (onder de 5 procent). „Vooral jongeren hebben massaal Spotify op hun mobiel staan. De waardering voor de app is bijzonder goed onder Nederlanders, en het gros zegt de app ook aan te bevelen aan anderen”, zegt Achterberg.

Niet al die tevreden gebruikers leveren Spotify (jaaromzet 9,7 miljard euro) evenveel opbrengsten op. Het bedrijf heeft wereldwijd 188 miljoen Premium-abonnees. Dat zijn mensen die maandelijks betalen en advertentievrij muziek luisteren. Deze groep leverde het bedrijf in het vorige kwartaal 2,5 miljard euro omzet op. Een nog grotere groep van 256 miljoen gebruikers luistert gratis, maar hoort reclames tussendoor. Dat leverde Spotify het afgelopen kwartaal 360 miljoen euro aan advertentie-inkomsten op. Kortom, bijna 90 procent van de omzet werd opgehaald bij zo’n 40 procent van de gebruikers. Onder de streep werd bovendien een kwartaalverlies gemeld van 194 miljoen euro, met name door sterk gestegen personeelskosten, acquisities en marketing gericht op jongeren en op opkomende markten. Want de muziekdienst is op zoek naar meer inkomstenbronnen. Het bedrijf verwacht binnen twee jaar winst te halen uit podcasts. Het investeerde hier zo’n 1 miljard euro in, wat ten koste ging van de winst en wat bovendien de nodige beleggers afschrikte. Verder ziet Spotify toekomst in luisterboeken. Het betaalde 117 miljoen euro voor audioboekplatform Findaway.

Of Spotify echt meer is dan muziek alleen, zal de nabije toekomst moeten uitwijzen. Dinsdag maakt Spotify zijn derdekwartaalcijfers bekend.