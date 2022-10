Op 30 september zette Rusland een nieuwe stap in zijn sluipende agressie tegen Oekraïne toen president Poetin delen van vier Oekraïense regio’s in de Russische Federatie ‘opnam’. Het lijdt weinig twijfel dat het Oekraïense leger deze gebieden weer zal proberen te bevrijden, toch lijkt de oorlog nog lang te gaan duren en zijn negatieve scenario’s niet uit te sluiten.

Dit houdt in dat de westerse mogendheden die Oekraïne massaal met militaire en financiële hulp ondersteunen, bereid moeten zijn dit beleid nog geruime tijd voort te zetten. De regeringen lijken dit ook goed te begrijpen: op dezelfde dag dat Poetin de inlijving bekendmaakte, ondertekende president Biden een wetsvoorstel dat nog eens 12,4 miljard dollar voor Oekraïne vrijmaakt. Al met al hebben de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en andere donoren Oekraïne al meer dan 40 miljard dollar verstrekt, en die stroom gaat nog door. Zo bepleitten Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz afgelopen zondag in een opiniestuk voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung een grootscheeps plan om de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog te financieren; een „Marshallplan van de 21ste eeuw”.

Vladislav Inozemtsev is directeur van het Centrum postindustriële studies in Moskou en verbonden aan het Middle East Media Research Institute in Washington DC.

Nog belangrijker lijkt het initiatief tot een herstructurering van de Oekraïense buitenlandse schuld, dat culmineerde in een reeks afspraken die in augustus zijn gemaakt toen de G7-landen, de schuldeisers van de Club van Parijs en grote internationale obligatiehouders overeenkwamen dat Oekraïne de betaling op zijn schulden tot begin 2024 opschort. Zoals premier Denys Sjmyhal in Kiev tegen de pers tegen zei, zal de maatregel het door oorlog verscheurde land zo’n 5,8 miljard dollar besparen.

Ook stemden de internationale schuldeisers in met uitstel van betaling op de schulden van een aantal Oekraïense staatsbedrijven. Drie weken later kregen alle Oekraïense particuliere bedrijven die problemen met de terugbetaling van buitenlandse schulden hadden een brief van de Oekraïense Nationale Bank waarin ze werden opgeroepen met hun schuldeisers te gaan onderhandelen en te proberen hun schuldaflossing te herschikken onder de voorwaarden die voor de staatsbedrijven gelden.

Zware verliezen

Maar hierbij rezen vrijwel meteen enkele problemen. Een aantal bedrijven dat voor de oorlog met Rusland financieel gezond en economisch veelbelovend was, maar dat nu zware verliezen leed, werd de schuldverlenging onthouden. Een van deze gevallen is het landbouwbedrijf Ukrlandfarming (ULF), dat de laatste tien jaar honderden miljoenen dollars heeft geïnvesteerd in de bouw van de twee grootste Europese pluimveebedrijven en de twee grootste Europese graanliften, waarin meer dan 2,5 miljoen ton tarwe per keer past. Het grootste van die bedrijven was gelegen in de regio Cherson bij het dorp Tsjornobajivka, dat bekend werd om een van de hevigste veldslagen uit deze oorlog en dat doorlopend door de Oekraïense én de Russische strijdkrachten werd opgeëist.

Sinds de stroomtoevoer werd afgesneden, zijn in het deels verwoeste bedrijf bijna 4 miljoen kippen omgekomen, terwijl bij de Russische aanval op Kiev in maart bij Makarov en Brovary twee andere grote bedrijven werden verwoest (in totaal is ongeveer 30 procent van ULF minstens één keer door de Russen ingenomen en is 50 procent van alle bezittingen verloren gegaan of beschadigd). Om nog te zwijgen van de verliezen die de graantak van het bedrijf heeft geleden door de Russische blokkade van de Oekraïense Zwarte Zeehavens, deels weer opgeheven nadat op 23 juli door Turkse bemiddeling een akkoord was gesloten .

Op 1 juli was de buitenlandse schuld van de Oekraïense overheid nog altijd lager dan die van Oekraïense particuliere bedrijven

Alleen kwam het noodlijdende bedrijf nadat het al zo onder de Russen had geleden, onder vuur van de westerse beleggers te liggen: de meeste van zijn schuldeisers waren weliswaar bereid de voorwaarden van de verleende kredieten te versoepelen, maar het Amerikaanse Gramercy Distressed Opportunity Fund maakte via een dochter op de Kaaimaneilanden bezwaar en spande rechtszaken aan tegen ULF, haar dochterondernemingen en haar aandeelhouders. En dat terwijl dit bedrijf een concurrente schuldeiser was en nog tal van preferente schuldeisers voor zich had, en er ook nog honderden andere concurrente schuldeisers waren met wie Gramercy contractueel verplicht op gelijke voet stond.

De jongste vorderingen werden niet – zoals in de kredietovereenkomsten staat – ingediend bij het London Court of International Arbitration, maar in de stad Cheyenne in Wyoming en op Cyprus (waar ik nog aan kan toevoegen dat de Cypriotische rechter zelfs nog voor het rechterlijke slotvonnis beslag legde op de rekeningen en bezittingen van ULF). Het proces loopt nog, maar de zaak kan een precedent worden als veel andere westerse kredietverstrekkers met Oekraïense investeringen die in financieel zwaar weer zitten, ook gaan voordringen.

Ik geloof niet dat de zorgen over de Oekraïense schulden zijn weggenomen zodra op een paar ‘kleine’ gevallen van zakelijke vorderingen na, alles geregeld lijkt. Op 1 juli 2022 was de buitenlandse schuld van de Oekraïense overheid (60,1 miljard dollar) namelijk nog altijd lager dan die van de Oekraïense particuliere bedrijven (67,9 miljard dollar) – dat wil dus zeggen dat door de in augustus op intergouvernementeel niveau gesloten akkoorden niet meer dan de helft van de totale schulden is ‘gereguleerd’. Ongeacht de uitkomst van de rechtszaak van Gramercy tegen ULF, kan zo’n verhaal vroeg of laat weer opduiken, omdat de bedrijven in een belegerd land niet als veilig kunnen worden beschouwd.

Redelijke oplossing

Daarom zou ik willen bepleiten dat de Oekraïense overheid, het Oekraiënse bedrijfsleven en de westerse leiders en grote internationale financiële instellingen gaan onderhandelen over een alomvattende afspraak inzake de Oekraïense buitenlandse schulden, publiek en privaat. Meteen na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 hebben de westerse regeringen enorme tegoeden van de Russische Centrale Bank ter waarde van ongeveer 330 miljard dollar geblokkeerd.

Ook al is het nog te vroeg om te speculeren of deze na de oorlog aan een soort ‘Oekraïne-herstelfonds’ zullen worden overgedragen, zou het een redelijke oplossing kunnen zijn om de rente op de bevroren gelden als waarborg te gebruiken voor de renteopbrengst van de Oekraïense staats- en bedrijfsobligaties. Zolang de oorlog voortduurt, ziet het ernaar uit dat de betaling op Oekraïens waardepapier zal stagneren, maar dat ook het lot van de Russische gelden niet definitief beslecht zal worden. Gelet hierop (én op het feit dat de geblokkeerde Russische tegoeden tweeëneenhalf maal hoger zijn dan alle Oekraïense verplichtingen), kunnen de internationale financiële autoriteiten wellicht een levensvatbaar systeem opzetten om de betalingen op de Oekraïense schulden veilig te stellen.

Oekraïne zal zijn oorlog met Rusland winnen, niet alleen dankzij de heldhaftigheid van zijn soldaten, maar ook dankzij het harde werk van zijn arbeiders en ondernemers – dus is er op dit moment weinig belangrijker dan hun de beste voorwaarden voor hun bedrijvigheid te bieden.