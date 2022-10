Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Kruk studeerde geschiedenis in Utrecht en politieke filosofie in Parijs. Hij werkte lange tijd vanuit Parijs als journalist voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Vanaf 2015 was hij voor Trouw enige tijd correspondent in Istanbul. Hij werkt aan een boek over opkomend illiberalisme en nationalisme in Europa. Hij schreef onder andere boeken over de Franse denker De Tocqueville, over het Parijse intellectuele leven en de over de Arabische Lente. In 2020 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

De „ergerniswekkende generalissimo” noemde dagblad Le Monde hem: Elon Musk, ontwikkelaar van de Tesla, eigenaar van ruimtevaartbedrijf SpaceX, rijkste man ter wereld én geopolitieke bemoeial. Via een keten van satellieten levert Musk internet aan het Oekraïense leger – van vitaal belang in de overlevingsstrijd tegen de Russen.

Maar onlangs dreigde hij hier ineens mee te stoppen. Aanleiding was de weinig gepolijste reactie vanuit Kiev op een door Musk gepresenteerd ‘vredesplan’. Het plan leek rechtstreeks uit het Kremlin afkomstig. Na publieke druk kwam hij op zijn beslissing terug. Het is wat je krijgt als je een grillige techmiljardair aan de knoppen van de geopolitiek laat zitten.

In het Witte Huis gaan inmiddels stemmen op om Musk als een zaak van nationale veiligheid te zien. Zijn vele bewonderaars blijven hem verdedigen. Waar ik een mythomaan individu zie met te veel macht, wijzen zij op Musks durf, zijn innovativiteit, zijn ultieme ambitie om de natuur te bedwingen en de mensheid te laten uitvliegen, het heelal in, weg van een snel benauwder wordende aarde.

Is hij het niet allebei? En is hij daarmee niet een geëxalteerde versie van onszelf, moderne individuen die we zijn?

Onlangs bezocht ik in Istanbul Touched by humankind. Het affiche dat me op het spoor van deze expositie bracht, beloofde niet veel goeds: een foto van een dode vis in de branding, omwikkeld door een plastic handschoen.

Dat bleek te kloppen. In de tentoonstellingsruimte, in de luxewijk Nisantasi, was een serie foto’s te zien van hoe menselijk handelen had uitgepakt in het landschap. Autowrakken in wat leek op poollandschap, maar wat ook een woestijn had kunnen zijn; regenwoud dat had plaatsgemaakt voor sojaplantages; een heuvel die half was weggegraven.

De Indiase schrijver Amitav Ghosh noemt dit terraforming, een begrip dat oorspronkelijk uit de sciencefiction stamt, en verwijst naar het bewoonbaar maken van andere planeten, maar volgens Ghosh een oudere, koloniale mentaliteit ademt. Het is de wereld klaar maken voor gebruik, voor westers gebruik wel te verstaan, zonder verdere inachtneming van wat er zich eerst bevond.

Alexis de Tocqueville, de 19e-eeuwse reiziger, denker en politicus, observeerde dit proces tijdens zijn beroemde reis die hij tussen 1830-’31 door de jonge Verenigde Staten van Amerika maakte. Vanuit linkse kringen wordt Tocqueville verguisd voor zijn steun aan het koloniale project. Maar in Quinze jours dans le désert, het verslag van een verblijf bij de Iroqois-indianen, toont hij zich als geen ander bewust van de gevolgen ervan: „Vanaf het moment dat het kabaal van de Europese industriële activiteit klinkt slaan dieren op de vlucht. […] Indianen die er temidden van overvloed woonden hebben ineens moeite om te overleven.” De effecten van de komst van de witte man werden volgens Tocqueville tot vijfhonderd kilometer van de frontier gevoeld. Oorspronkelijke bewoners gingen zo gebukt onder de invasie „lang voordat ze de uitvoerders ervan leerden kennen”.

Terraforming is al lang niet meer voorbehouden aan het Westen. Ik zag het aan de randen van Istanbul, die oneindig uitdijende stad, waar diepe steengroeven het landschap hebben verminkt. Elders in Turkije zetten immense dammen resten van oude beschavingen onder water. Het is de realiteit van talloze metropolen en landen overal ter wereld.

De mensheid als koloniaal project? Dat zou onze zucht naar avontuur, onze nieuwsgierigheid, en onze wil tot lotsverbetering tekortdoen. Maar de exploitatiedrang en heerszucht zijn onmiskenbaar. Je vindt het allemaal terug bij Elon Musk, en zijn ambitie om het heelal te koloniseren, te beginnen bij de planeet Mars.

Wat als we eens zouden beginnen wat beter te zorgen voor de onze?

