Chinees bedrijf wil een 35 procent aandeel in de haven van Hamburg kopen. Kanselier Scholz vindt dat prima.

De Chinese rederij Cosco wil een aandeel van 35 procent kopen in een terminal in de haven van Hamburg – en anders dan zes van zijn ministers vindt bondskanselier Olaf Scholz dat een prima idee. Binnen een week moet er een besluit vallen over de aankoop door Cosco van het aandeel in een containerterminal. Scholz (SPD), die tussen 2011 en 2018 burgemeester was van Hamburg, is vóór de Chinese aankoop, in lijn met zijn opvolger in Hamburg, burgemeester Peter Tschentscher (SPD).

Cosco (‘China Ocean Shipping Company’) is de grootste rederij van China. Het staatsbedrijf bezit onder meer ook 35 procent van een terminal in de Rotterdamse haven, en een meerderheidsbelang in de haven van het Griekse Piraeus.

Het ministerie van Economie onder leiding van Robert Habeck (Groenen), dat de investering moet goedkeuren, wil de koop dwarsbomen. Volgens het ministerie is de terminal „kritieke infrastructuur” die niet in buitenlandse handen hoort. Volgens burgemeester Tschentscher is dat overdreven, en krijgt de koper geen enkele „strategische invloed” op de haven. Behalve het ministerie van Habeck en zijn partij de Groenen, zijn ook coalitiepartner FDP en oppositiepartij CDU tegen de deal.

Ook Duitse inlichtingendiensten uitten zich kritisch. Bruno Kahl, de chef van de Bundesnachrichtendienst, de buitenlandse inlichtingendienst, noemde de haven „natuurlijk ook kritieke infrastructuur”. De president van de binnenlandse dienst, Thomas Haldenwang, noemde met oog op de lange termijn „Rusland de storm, China de klimaatverandering”. Critici wijzen op het belang van China via hun aandeel in de terminal gegevens te kunnen verzamelen van goederenstromen en mogelijk zelfs van voorraden grondstoffen in havens wereldwijd.

Afhankelijk van Russisch gas

Ook uit het buitenland klinkt kritiek op de koers van Scholz. De Europese Commissie raadde Duitsland al in het voorjaar af de deal te sluiten. Terwijl de Franse president Emmanuel Macron afgelopen vrijdag benadrukte dat Europa „naïef” was geweest en infrastructuur in de verkoop had gedaan als in „een open supermarkt”, meende Scholz diezelfde dag dat het niet nodig is de relatie met China grondig te herzien. Scholz reist begin november een dag naar China voor een ontmoeting met Xi Jinping. Het geduld met Duitsland in Europees verband zal beperkt zijn, omdat Duitsland zich eerder zo afhankelijk maakte van Russisch gas, en nu de indruk wekt niet geleerd te hebben van eerdere fouten.

Een woordvoerder van Scholz reageerde maandag op de internationale kritiek met verwijzing naar de terminals in Rotterdam en Zeebrugge (waar Cosco een terminal voor 85 procent in bezit heeft). De zaak wordt nog grondig onderzocht, aldus de woordvoerder, juist ook met de ervaringen van de afgelopen maanden in het achterhoofd.

Als de regering in Berlijn geen bezwaar maakt, wordt de koop op 31 oktober gesloten. Om de termijn te verlengen waarin de regering tot een besluit kan komen moet ook Cosco zijn fiat geven.

